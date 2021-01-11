«القوى العاملة» تبدأ التدريب على الوحدات المتنقلة بالبحر الأحمر

بدأت بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر وحدة التدريب المتنقلة التدريب على مهن الخياطة، والسباكة، والكهرباء، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء في إطار الـ14 وحدة تدريب متنقلة التي أطلقها وزير القوى العاملة محمد سعفان في قرى ونجوع محافظات الجيزة بقرية منشية القناطر، وبورسعيد بحي الزهور، والبحر الأحمر بالغردقة، والغربية بالمحلة، والمنوفية بمدينة الشهداء، والشرقية بالسماكين مركز الحسينية، وبني سويف بقرية الحرجة، ودمياط بأبو راشد، والإسماعيلية بالتل الكبير، وجنوب سيناء بالوادي بطور سيناء.

وأوضح سعيد عبدالراضي مدير عام مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، أنَّ التدريب على مهن الخياطة بدأ بـ10 متدربات، وهناك 60 في قائمة الانتظار للدورات المقبلة، فضلا عن اكتمال عدد المتدربين على بمهنتي السباكة والكهرباء.

وقال إنَّه سيتمّ تطبيق كل الإجراءات الاحترازية باستمرار تخفيض عدد المتدربين في الدورة الواحدة إلي 10 متدربين فقط وتسليمهم الكمامات والكحول ، فضلا عن توقيع الكشف الطبي علي المتدربين قبل الالتحاق بالدورات التدريبية ، والتأمين علي المتدربين ضد إصابات العمل وتسليمهم جميع الأدوات الكتابية التي يحتاجها المتدرب في أثناء التدريب.

ولفت إلى أنَّ الدورة مدتها 30 يوما بمعرفة مدربين مؤهلين حاصلين على أعلى درجات الخبرة، وسيتمّ عقد امتحان نهاية الفترة والفائز بالمركز الأول والثاني سوف يحصلون على ماكينة خياطة وشنطة عدة لأعمال السباكة والكهرباء.

وأشار إلى أنَّ التدريب على مهنة التفصيل والخياطة يتمّ لمدة 150 ساعة تدريبية، والكهرباء والسباكة كل مهنة لمدة 60 ساعة تدريبية، وذلك بمدربين على أعلى مستوى بعد اختبارهم عن طريق المختصين بالإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.