ذكرته أمريكا بالاسم وحددت مكانه.. من هو الإرهابي يحيى موسى؟

أعلنت ‏الخارجية الأمريكية في بيان مساء أمس لها، أنها أدرجت قائدي حركة حسم الإرهابية يحيى موسى وعلاء السماحي على قائمة الإرهاب، وتجميد ممتلكاتهم، وملاحقتهم في الخارج.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن قائدي حركة «سواعد» المعروفة باسم «حسم» ‎في مصر والتي صنفتها الولايات المتحدة كجماعة إرهابية في 2018 موجودان في تركيا ويشاركان في التخطيط وتنفيذ الهجمات في ‎مصر، وكان أبرز ما اتهم فيه التخطيط لاغتيال النائب العام هشام بركات.

وترصد «الوطن» في النقاط التالية أهم المعلومات عن الإرهابي يحيى موسى.

- أحد القيادات الإخوانية الهاربة إلى تركيا

- اسمه الكامل يحيى السيد إبراهيم محمد موسى

- شغل منصب المتحدث باسم وزارة الصحة خلال فترة نظام الإخوان.

- ومعروف في التنظيم بأسماء حركية مثل صن رايز وخطاب وخالد وسعد والدكتور

- حرض وخطط لعملية اغتيال الشهيد المستشار هشام بركات، في يونيو 2015

- أكد منفذو الجريمة تلقيهم تكليف من يحيى موسى لتنفيذ مخططهم

- صدر حكم في يوليو 2017 ضده غيابيا بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام

- كان المدبر لهجوم كمين مدينة نصر يوم 2 مايو 2017 بعد تكليفه «حسم بتنفيذه».

- وفي مارس 2018 كلف عناصر «حسم» باغتيال اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية وقتها لكن فشلت المحاولة.

- أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا ضده حكما بالسجن المؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن محافظة الإسكندرية

- مول عناصر الإخوان في مصر بمبالغ مالية

- أشرف على خطة لتزوير أوراق سفر بهدف تسهيل انتقال بعض عناصر الإخوان إلى تركيا