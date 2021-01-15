10 معلومات عن الإخواني علاء السماحي: أدرج بلوائح الإرهاب الأمريكية

جاء تحديث القائمة الأمريكية للوائح الإرهاب ليحمل دعما لمصر في مواجهة الإرهاب بعد أن حددت بالاسم كل من قائدي حركة «حسم» الإخوانية الإرهابية يحيى موسى وعلاء السماحي.

كما جاء بيان وزارة الخارجية الأمريكية مساء أمس دقيقا حتى أنه ذكر أن القاديين الإخوانيين الإرهابيين يقيمان في تركيا، وساهما في عدد من العمليات الإرهابية وأعمال العنف المسلح كمحاولة اغتيال النائب العام المساعد السابق التي دبر لها «السماحي».

وترصد «الوطن» في النقاط التالية أهم المعلومات عن الإرهابي الهارب علاء السماحي

- اسمه الكامل علاء علي علي محمد السماحي

- مواليد محافظة الغربية عام 1986

- عمل مدرسا ونشط في صفوف الشعب الإخوانية

- من أبرز وأهم العناصر الإخوانية الهاربة إلى تركيا

- كان من بين المشاركين في اعتصام رابعة حيث خطط لعدد من أعمال العنف والإرهاب

- هو مؤسس حركة «حسم» الإرهابية الإخوانية

- وهو قائد ما يعرف بـ«الحراك المسلح» الإرهابي الإخواني

- واحد من بين المسؤولين عن اللجان النوعية التابعة لجماعة الإخوان والتي تقوم بعمليات إرهابية داخل مصر

- من بين الشخصيات الإرهابية التي وضعتها مصر والسعودية والإمارات والبحرين أو دول الرباعي العربي على لوائحها

- متورط في محاولة اغتيال النائب العام المساعد السابق المستشار زكريا عبدالعزيز