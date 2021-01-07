«سينرجى فيلمز» تطرح فيلم «وقفة رجالة» في دور العرض 14 يناير

قررت شركة «سينرجى فيلمز» طرح فيلم «وقفة رجالة» بطولة ماجد الكدوانى، سيد رجب، بيومي فؤاد، شريف دسوقى، بدور العرض السينمائية يوم الخميس المقبل، الموافق 14 يناير ليدخل منافسات موسم إجازة منتصف العام الدراسى.

وحقق برومو الفيلم الذي طرحته شركة «سينرجى فيلمز» عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" مشاهدات كبيرة تخطت 10 ملايين مشاهدة في 4 أيام فقط، خاصة أنه يحتوي على مشاهد كوميدية مميزة تجمع أبطال العمل الذي تدور أحداثه في إطار لايت.

فيلم وقفة رجالة بطولة ماجد الكدواني، سيد رجب، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، محمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر صفاء الطوخى، إيمان السيد والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار «لايت» حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف لجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعانى كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.

يذكر أنه يُعرض في دور السينما حاليًا، 4 أفلام، وهم «ريما»، «الخطة العايمة»، «الصندوق الأسود»، وأحدثهم «صابر وراضي» للفنان أحمد آدم.

وتدور أحداث فيلم «صابر وراضي» في إطار من الكوميديا حيث رجل أعمال ومواطن بسيط، يقع كلا منهما بالعديد من المواقف خلال أحداث العمل، ونرى كيفية تجاوزها والتعامل معها.

فيلم «صابر وراضى»، من تأليف محمد نبوى وإخراج أكرم فريد، وبطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى.