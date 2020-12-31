7 معلومات عن فيلم «وقفة رجالة» قبل طرحه بداية العام الجديد

تصدر فيلم «وقفة رجالة»، تريند مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما طرحت الشركة المنتجة البوستر الدعائي الخاص بالعمل السينمائي، الذي ظهر خلاله أبطال الفيلم، ومن المقرر أن يعرض خلال شهر يناير المقبل في بداية العام الجديد.

في التقرير التالي نعرض أبرز المعلومات عن فيلم «وقفة رجالة»:

1- الفيلم يدور في إطار كوميدي تشويقي.

2- حصل الفيلم علي تنصيف عمري «جمهور عام» من الرقابة، وأجازته بدون حذف لأي مشهد.

3- انطلق تصوير الفيلم أواخر شهر أكتوبر الماضي، أي استغرق ما يقرب من شهرين كامليين.

4- يعتبر التعاون الأول بين الفنان ماجد الكدواني وشريف دسوقي في عمل سينمائي واحد.

5- يظهر الفنان «أبو» كضيف شرف ضمن أحداث الفيلم، ويغنى خلال حفل خطوبة أمينة خليل، وصور أبو مشاهده في الديكور الخاص بالعمل.

6- الفيلم كان يحمل اسم «عواجيز الفرح»، قبل أن يغير إلى «وقفة رجالة».

7- ظهور خاص للفنانة أمينة خليل، فالعمل يعتبر بطولة جماعية بين الثلاثي ماجد الكدواني، وسيد رجب، وبيومي فؤاد.

أحداث الفيلم

تدور أحداث الفيلم فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة، يجتمعون بعدما مر العمر بهم، للوقوف لجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشكلاهم؛ إذ يعانى كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.

أبطال الفيلم

فيلم «وقفة رجالة» يشارك فى بطولته ماجد الكدواني، وسيد رجب، وبيومى فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وصفاء الطوخى وظهور خاص للفنانة أمينة خليل، والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز، وهو من تأليف هيثم دبّور، وإخراج أحمد الجندي،