فتح بوغازيّ الإسكندرية بعد تحسن الطقس في ثان أثام الفيضة الكبرى

قرر ميناء الإسكندرية، فتح بوغازيّ الإسكندرية والدخيلة، اليوم، أمام حركة الملاحة واستقبال السفن والحاويات بعد تحسن حالة الطقس في ثاني أيام نوه الفيضة الكبرى.

ووجّه الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، جميع الإدارات المختصة إلى رفع درجة الاستعداد والاستمرار في متابعة الأحوال الجومائية بصفة دورية، من حيث سرعة الرياح وارتفاع الأمواج والضغط الجوي، واتخاذ كل الإجراءات الإحترازية، للحفاظ على الأفراد والممتلكات.

فيما وصل عدد السفن المتراكية على أرصفة الميناء والتي تمارس حاليا نشاطي الشحن والتفريغ إلى 29 سفينة بينها 4 سفن حاويات و 3 سفن بترول و 22 سفينة بضائع عامة فضلا عن سفينتين على المخطاف الداخلي للميناء.

يذكر أنه مع بدء عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها، من المتوقع تزايد معدلات التراكي ونشاط تداول البضائع خلال الساعات القليلة القادمة بنسب قياسية.

كانت مدينة الإسكندرية، شهدت طقسا مستقرا ومشمشا، في اليوم الثاني لنوه الفيضة الكبرى، إثر توقف هطول الأمطار وهدوء الرياح، تزامنًا مع قيام شركة الصرف الصحي بالتعامل الفوري والسريع مع تجمعات المياه في الشوارع التي لم تؤثر على حركة المرور.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي، إن الإسكندرية لم تشهد في اليوم الأول للنوه أي تجمعات مياه، حيث جرى التعامل الفوري والسريع مع البلاغات.

وأضاف «نافع»، لـ«الوطن»، أن الشركة واصلت رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لهطول الأمطار مرة أخرى خلال أيام نوه الفيضة الكبرى التي تستمر لعدة أيام، وأشار إلى أن جميع عمال الصرف في شوارع الإسكندرية لتنظيف الشوارع والمصبات.