حالة الطقس اليوم.. سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على 6 محافظات

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، وقناة on، ويقدمه الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية ليندا عبداللطيف، حالة الطقس اليوم الجمعة، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون معتدلا على القاهرة والوجه البحري.

طقس شديد البرودة ليلا

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن الرياح ستكون معتدلة، والطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، ومائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، بينما سيكون الطقس ليلا شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري، وبارد على السواحل الشمالية، والرياح ليلا تكون نشيطة ومثيرة للرمال والأتربة على السواحل الغربية.

أمطار خفيفة على البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية

وبالنسبة للصعيد فالطقس معتدل على شمال الصعيد، ودافئ على الجنوب، والطقس ليلا شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، مصاحبة بأمطار خفيفة لمتوسطة في السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية.

بيان درجات الحرارة في بعض المحافظات

القاهرة العظمى 19 والصغرى 11

الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12

مرسى مطروح العظمى 18 والصغرى 12

بورسعيد العظمى 19 والصغرى 13

دمياط العظمى 18 والصغرى 12

الإسماعيلية العظمى 20 والصغرى 13

السويس العظمى 20 والصغرى 13

العريش العظمى 18 والصغرى 11

طابا العظمى 20 والصغرى 17

سانت كاترين العظمى 18 والصغرى 5

شرم الشيخ العظمى 24 والصغرى 16

الغردقة العظمى 25 والصغرى 16

الفيوم العظمى 19 والصغرى 11

بني سويف العظمى 19 الصغرى 10

المنيا العظمى 19 والصغرى 9

أسيوط العظمى 19 والصغرى 9.

سوهاج العظمى 20 والصغرى 10.

قنا العظمى 21 والصغرى 10.

الأقصر العظمى 21 والصغرى 10.

أسوان العظمى 23 والصغرى 11.

الوادي الجديد العظمى 23 والصغرى 12.

شلاتين العظمى 24 والصغرى 15.

حلايب العظمى 24 والصغرى 15.

سيوة العظمى 18 والصغرى 11.