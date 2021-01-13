حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة المتوقعة الخميس 14-1-2021

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الخميس، طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية وشمال الصعيد، دافء على جنوب سيناء.

وأضاف الخبراء في بيان صادر عن الهيئة، قبل قليل، أنّه يسود ليلًا طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، بارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، وتتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي على سطح الأرض ويتزامن معه منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضح الخبراء أنّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة «70% تقريبًا» على مناطق من السلوم والإسكندرية ومطروح على فترات متقطعة، وخفيفة إلى متوسطة «50% تقريبًا» على مناطق من دمياط وبورسعيد والعريش ورفح على فترات متقطعة، وخفيفة إلى متوسطة «40% تقريبًا» على مناطق من البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ووسط سيناء وخليج العقبة على فترات متقطعة، فضلًا عن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وجنوب البلاد.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 18 11

الإسكندرية 18 12

وادي النطرون 18 12

طنطا 18 11

شبين الكوم 18 11

دمنهور 18 11

بلطيم 18 12

مطروح 17 12

السلوم 17 11

سيوة 18 11

بورسعيد 20 13

دمياط 19 12

الزقازيق 18 11

المنصورة 18 11

الإسماعيلية 19 12

السويس 19 12

العريش 20 11

رفح 20 11

رأس سدر 21 13

نخل 20 07

نويبع 22 18

طابا 22 17

كاترين 19 05

الطور 22 12

شرم الشيخ 24 16

الغردقة 24 16

مرسى علم 24 16

الفيوم 19 11

بني سويف 19 10

المنيا 19 09

أسيوط 20 09

سوهاج 20 10

قنا 21 10

الأقصر 23 10

أسوان 24 11

إدفو 24 11

أبوسمبل 24 11

الوادي الجديد 23 12

شلاتين 25 15

أبورماد 25 15

حلايب 25 15

رأس حدرية 24 15