سفير مصر في واشنطن: نعول على وساطة إدارة بايدن لحل أزمة السد الإثيوبي

أكد السفير معتز زهران، سفير مصر بواشنطن، أن هناك العديد من فرص التعاون بين مصر والولايات المتحدة في ملفات مختلفة في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة للرئيس المنتخب جو بايدن.

وأشار زهران، خلال مشاركته كضيف في حوار افتراضي بالفيديو مع المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية ـ العربية، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان من أوائل القادة الذين هنأوا بايدن بفوزه بمنصبه الرئاسي، مؤكدا على حرص مصر على التعاون مع الرئيس المنتخب بايدن في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأدار هذا اللقاء الافتراضي إد رويس عضو مجلس النواب بالكونجرس الأمريكي، والذي ترأس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس.

مصر والسودان والرابط التاريخي

أوضح السفير أن مصر تشترك مع السودان في نهر النيل الذي هو مصدر الحياة لهما، كما أننا نتشارك في الإرث الثقافي والتاريخي والجغرافي والشعبي، ونتطلع إلى أن تتمكن السودان من الوقوف على أرض صلبة لمواجهة كل التحديات التي تمر بها.

السد الإثيوبي والمفاوضات

وحول قضية السد الإثيوبي أشار زهران إلى أنها قضية تشترك فيها مصر والسودان وإثيوبيا، وتحتاج إلى تعاون الدول الثلاث مع إدراك أمرين هامين أولهما احتياجات إثيوبيا التنموية، من حيث توليد الكهرباء وتعزيز الاقتصاد وثانيهما إدراك التهديد الذي تواجهه السودان ومصر في حالة عدم التوصل إلى اتفاق والاتجاه نحو تحرك منفرد من جانب إثيوبيا.

ونوه إلى أن المفاوضات مع الأسف لم تتقدم نحو حل القضية، وقد بذلت الإدارة الحالية بالولايات المتحدة جهودا وكانت الوساطة فيها متوازنة مع الدول الثلاث واشترك فيها البنك الدولي وتوصلت الجهود الأمريكية إلى وثيقة متوازنة وعادلة لكن الطرف الإثيوبي رفض العملية برمتها.

«التعاون» لحل القضايا

وأكد على أن مصر ترى أنه لا ينبغي أن يكون هناك تحركا منفردا للقضية حتى التوصل لاتفاق، وأنه يجب عدم الإضرار بأي من الدول الثلاث إلى جانب الحاجة للتوصل لاتفاق ملزم قانونا حول القضية، نظرا لأنه يؤثر على حياة الشعوب في المنطقة.

وتابع السفير أن هناك حاجة للتعاون مجددا مع الإدارة الجديدة للتأكيد على هذه القضايا للعب دور بناء من أجل حل هذا الخلاف.

ومن جانبه أكد الدكتور جون ديوك أنتوني رئيس المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية أن العلاقات بين مصر والولايات المتحدة تطورت إلى تحالف إستراتيجي وشراكة ممتدة، لافتا إلى مكانة مصر في المنطقة إقليميا ودوليا على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والجغرافية.