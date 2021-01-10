لميس الحديدي: إعلان فشل مفاوضات السد الإثيوبي رجعنا للمربع صفر

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن مفاوضات السد الإثيوبي مُنيت بفشل جديد، بعدما أعلنت وزارة الخارجية إخفاق الاجتماع السداسي بين الدول الثلاث في تحقيق أي تقدم بسبب خلافات حول كيفية استئناف المفاوضات، إذ يتمسك السودان هذه المرة بدور أكبر للخبراء الأفارقة، فيما تحفظت مصر وإثيوبيا على هذا المقترح، موضحةً: «يعني رجعنا للمربع صفر بعد سنوات طويلة من التفاوض والملء الأول للسد بشكل أحادي واقتراب الملء الثاني الذي سيكون بكميات أكبر واقتراب رئاسة جنوب إفريقيا للاتحاد الإفريقي من الانتهاء».

وأضافت خلال تقديمها برنامج كلمة أخيرة الذي يعرض عبر شاشة ON: «مصر والسودان معترضتان على فكرة الملء الأحادي والذي أعلنت إثيوبيا أنها تعتزمه عندما يأتي الفيضان».

وتابعت أن الاجتماع السداسي عُقد اليوم بين وزراء الخارجية والري بمصر وإثيوبيا والسودان، مشيرة إلى أن مصر رفضت المقترح السوداني بخصوص الخبراء الأفارقة لأنها تؤكد على ملكية الدول الثلاث للعملية التفاوضية والحفاظ على حق الدولة في صياغة اتفاقية ملء وتشغيل سد النهضة.

وأردفت: «خبراء الاتحاد الإفريقي ليسوا من المتخصصين في المجالات الفنية والهندسية ذات الصلة بإدارة الموارد المائية، ومصر مستعدة للانخراط في مفاوضات جادة وفعالة للتوصل في أسرع وقت لاتفاق قانوني لقواعد ملء وتشغيل السد .. يعني إننا للمرة الأولى أمام اتفاق مصر وإثيوبيا على أمر بينما يكون السودان مختلفًا».