أول صورة للفنانة إيمان السيد بعد تعافيها من كورونا: باخد كورتيزون

أعلنت الفنانة إيمان السيد تعافيها من فيروس كورونا الذي أصيبت به قبل أيام عدة وفقاً لما أعلنته عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيسبوك».

طمأنة الجمهور

وكتبت إيمان السيد: «بشكر كل الناس اللي سألت عليا وبعتذر جداً لو في حد ما عرفتش أرد عليه، أنا بفضل ربنا أحسن كتير ورجعت شغلي، كمان بشكر الناس اللي أجلوا تصويري واستنوني لحد ماصحتي بقت كويسة».

وأضافت: «أنا بخير دلوقتي بفضل ربنا ثم دعواتكم، مكملة بس على علاج الكورتيزون وأدوية السيولة ومتابعة تحاليل السيولة مع الدكتور كل أسبوعين علشان الجلطات والحمدلله، خلوا بالكم من نفسكم وربنا يحفظنا جميعا».

كانت إيمان السيد أبدت استياءها من الكوميكس المنتشرة عن فيروس كورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتبت عن هذه الظاهرة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»: «الكوميكس اللي بتتعمل على الكورونا حالياً مش بتضحكني، مش عارفة يمكن عشان لسة تعبانة وماستردتش صحتي، لكن الميمز اللي عن فقدان حاسة الشم والتذوق بتضحكني جداً بصراحة».

رسالة تحذير من كورونا

وتابعت: خلوا بالكم من نفسكم لأن هو دور صعب جداً ومرهق حتى على المستوى النفسي، أنا حالياً ما زال عندي ضيق في التنفس واضطراب في ضربات القلب وطبعاً الرئة متضررة جداً رغم اني مش مدخنة، عامةً هو فيروس مش بيسيب الإنسان زي ما كان، ربنا يحفظنا جميعاً.

وكان عدد من الفنانين قد أعلنوا تعافيهم من فيروس كورونا بعد قضائهم فترة العزل المنزلي، وأبرزهم الفنان أمير كرارة الذي جاءت نتيجة المسحة الأخيرة سلبية، حيث أعرب في تصريحات لـ »الوطن» عن سعادته بشفائه من الوباء، وطالب جمهوره بإتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.

وتعافت الفنانة يسرا من الفيروس رغم معاناتها من ضيق في التنفس ناتج عن إصابتها بمرض »الربو» منذ طفولتها.