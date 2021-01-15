عاجل.. الأمن يلاحق المتهمين بتحطيم تميمة كأس العالم لليد في الجيزة

قالت مصادر أمنية إن أجهزة الأمن شكلت فريقًا أمنيا لكشف ملابسات جريمة تحطيم تمية كأس العالم لليد في 6 أكتوبر، وأن الأمن يواصل أعمال الفحص للقبض على منفذي الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة بعد أن تم رصدها من قبل المختصين.

وأضافت المصادر أن قوات الأمن تواصل مراجععة الكاميرات القريبة من مكان الحادث، تمهيدًا لتحديد الجناة وضبطهم، وأن الفريق الأمني جمع روايات المحال التجارية والأشخاص القريبين من مكان تثبيت تميمة كأس العالم لليد التي تروج للحدث الرياضي الأبرز الموجود في مصر، ويضم 32 منتخبًا دوليا من دول العالم لبطولة كأس العالم لليد المقامة حاليًا في مصر.