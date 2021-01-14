هيئة البريد تصدر طابعا تذكاريا بمناسبة تنظيم بطولة كأس العالم لليد

أصدرت الهيئة القومية للبريد، طابع بريد تذكاري، بمناسبة استضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021.

وصرح الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن تنظيم مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، يعد حدثا تاريخيا يدعو إلى الفخر، وشهادة دولية تؤكد على ريادة مصر وأمنها وثقة العالم في تنظيمها للبطولة، والخروج بها في أبهى صورة رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها دول العالم.

وأوضح «فاروق»، في بيان، أن البريد المصري أصدر بهذه المناسبة طابع بريد تذكاري لتوثيق هذا الحدث الهام، مشيرا إلى أن فكرة تصميم الطابع الرئيسية تشمل شعار البطولة، وعلم مصر في الخلفية للتعبير عن تنظيم مصر للبطولة، ومجموعة صورا مختلفة للاعبين، في أثناء التهديف، بالإضافة إلى لاعب على شكل دائري باللون الأحمر يضم جميع اللاعبين بداخله.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الهئية، أن البريد المصري يحرص دائما على إصدار الطوابع التذكارية في المناسبات والأحداث الهامة، تخليدا لذكرى تلك الأحداث المهمة في تاريخ الوطن.

جدير بالذكر أن مقاس الطابع ( 4 سم في 5 سم)، مؤمن متعدد اللوان، قيمته 5 جنيهات.

وأعلنت الهيئة القومية للبريد عن رعايتها الرسمية لبطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، مصر 2021، التي تقام فعاليتها خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير 2021.

وأكد الدكتور شريف فاروق، أنه على ثقة كاملة في قدرة مؤسسات الدولة المصرية على إقامة فعاليات البطولة بالشكل اللائق الذي يتناسب مع مكانة مصر، وقدرتها على الإنجاز مع تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة، واتخاذ الإجراءات الصحية والاحترازية كافة، التي تحول دون تأثير فيروس كورونا على سير فعاليات البطولة، لتكون الأخيرة مثالا يحتذى به يمكن تكراره من قِبل دول أخرى، في تنفيذ البطولات العالمية المختلفة.