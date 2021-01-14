وصول 3 منتخبات مطار القاهرة للمشاركة ببطولة كأس العالم لليد

استقبل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الخميس، 3 بعثات لمنتخبات «البحرين، واورجواي، وسويسرا» لكرة اليد، للمشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد التي تقام في مصر الآن وتستمر حتى 31 من يناير الجاري، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

القاهرة تستقبل منتخبات «سويسرا والبحرين وأوروجواي» للمشاركة ببطولة كأس اليد و«برج العرب» يستقبل المنتخب القطري بعد قليل

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه تم تخصيص صالة 4 بالمطار، لإنهاء إجراءات وصول المنتخبات المشاركة في البطولة، وأيضا الوفود والضيوف المشاركين، في الحدث العالمي الذي تستضيفه القاهرة في ظل ظروف استثنائية من انتشار جائحة كورونا الوبائية.

بعثة المنتخب القطري تضم 24 لاعبا وفنيا

في غضون ذلك، يستقبل مطار برج العرب الدولي، بعد قليل، بعثة منتخب قطر لكرة اليد، وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة، ومن المنتظر أن تصل البعثة التي تضم 24 لاعبا وفنيا وإداريا وإعلاميين، خلال دقائق من الآن.

وكان الاتحاد القطري لكرة اليد، أعلن قائمة لاعبي المنتخب الوطني الأول استعدادا للمشاركة بالبطولة وضمت القائمة كلا من: محمود أحمد زكي وعمر خالد عبدالفتاح «الأهلي»، وأحمد محمد مددي، ورفائيل دي كوستا كابوتي، وشادي حازم حمدون وفراس مصطفى الشايب «الدحيل»، ومصطفى علي الكراد، ودانيال سيرتش، ويوسف الطيب علي، ووجدي إبراهيم سنان، وزين الدين بومنجل، وعلي جربا، ومعتصم عبد الواحد محمد «العربي»، وكمال الدين ملاش، وأمين موفق زكار، وجوفو دامجانوفيك، وايلدر ميميسفيتش، وعلي عناد الديري «الريان»، وأحمد مجدي عبدالرحيم، وحسن عواض مبروك، ومصطفى أمير هيبة «الوكرة»، ومحمد أمين عبيدي، ومروان علي ساسي «قطر»، وفرانكس كارول «سبورتيج لشبونة البرتغالي» بقيادة مدربهم الإسباني فاليرو ريفيرا.

قرعة بطولة العالم أوقعت المنتخب القطري في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات « كرواتيا واليابان وأنغولا»

وكانت قرعة بطولة العالم أوقعت المنتخب القطري في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات «كرواتيا واليابان وأنغولا» على أن يبدأ مشواره بملاقاة أنغولا غدا الجمعة، ثم يخوض مباراته الثانية مع اليابان يوم 17 من نفس الشهر، ويختتم مبارياته في الدور الأول أمام كرواتيا يوم 19 يناير.

وأعلنت شركتي مصر للطیران، وشركة ميناء القاهرة، تشكيل فرق على أعلى مستوى من العلاقات العامة، برئاسة الدكتور طارق إسماعيل مدير عام العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي، والملاح أشرف حافظ مدير مبنى الركاب رقم 1 بمطار، للتعامل مع ضيوف مصر المشاركين في هذا الحدث العالمي، وذلك بناء على توجيهات وزير الطيران المدني الطيار محمد منار عنبه، وتحت إشراف المهندس سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمحاسب مجدي إسحق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ووزارة الداخلية متمثلة في مديرية أمن مطار القاهرة.

الملاح أشرف حافظ مدير مبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي يستقبل الوفود المشاركة ببطولة اليد

وتم تخصيص أتوبيسات معقمة لنقل المنتخبات المشاركة في البطولة، من مطار القاهرة فور وصول طائرتهم، حيث سيتم تنظيم دخول هذه الأتوبيسات من باب 35 المخصص للبضائع والجثماين، لإحضار اللاعبين من على متن الطائرة ونقلهم من داخل المهبط إلى صالة 4 المخصصة لرحلات الطيران الخاص واستقبال البعثات المشاركة في البطولة، لإنهاء كل إجراءات وصولهم والأمتعة الخاصة بهم.