بعد وضعها على قوائم الإرهاب الأمريكية.. أبرز عمليات حركة حسم

بعد إدراج وزارة الخارجية الأمريكية حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان كمنظمة إرهابية، وشددت العقوبات عليها من خلال تصنيفها «تنظيما إرهابيا أجنبيا» تحت المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية، وإدراج اثنين من قيادييها على قائمة الإرهاب.

كان لحركة حسم الإرهابية عددا من الجرائم التي ارتكبتها في مصر منذ تأسيسها عام 2013 من قبل جماعة الإخوان الإرهابية. وفي السطور التالية نرصد أبرز العمليات التي نسبت إليها:

اغتيال النقيب إبراهيم عزازي إبراهيم

أعلنت وزارة الداخلية 2018 مقتل ضابط في جهاز الأمن الوطني، بعد أن أطلق مجهولون النار عليه بمحافظة القليوبية، شمال القاهرة.

وأضافت في بيان أن مجهولين يستقلون دراجة نارية أطلقوا أعيرة نارية تجاه الملازم أول إبراهيم عزازي شريف من قوة قطاع الأمن الوطني أثناء خروجه من محل إقامته متوجها للمسجد لأداء صلاة الجمعة مما أسفر عن استشهاده، في مركز الخانكة بالمحافظة.

وأعلنت حركة حسم الإخوانية مسؤوليتها عن الحادث، بعد أن خططت للجريمة وعكفت على مراقبة منزل الضابط الملازم أول إبراهيم عزازاي، وكان موعد التنفيذ خلال صلاة الجمعة.

محاولة اغتيال الدكتور علي جمعة

أعلنت حركة حسم الإرهابية، في بيان لها، محاولة اغتيال، الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، أثناء مغادرة منزله بمنطقة 6 أكتوبر، ونشرت حركة «حسم» الإرهابية، عبر حسابها على موقع «تويتر»، صورة لمحاولة اغتيال الدكتور علي جمعة.

ورجحت أن سبب فشل محاولة الاغتيال يأتي بعد أن ظهر مدنيون في المشهد، ودخول الدكتور علي جمعة المسجد لمنع عملية الاغتيال، فيما أصيب أحد الحراس بطلق ناري في قدمه، وبعد ذلك فر الإرهابيون مستقلين سيارة كانت تنتظرهم.

الهجوم على سفارة ميانمار في القاهرة

أعلنت حركة «حسم» الإرهابية، مسؤوليتها عن انفجار استهدف سفارة ميانمار في القاهرة، وقالت في بيان لها نشر على الإنترنت، إن «الانفجار كان انتقاما من حملة جيش ميانمار على مسلمي الروهينغا».

وتابعت: «إن هذا التفجير هو رسالة تحذيرية لسفارة السفاحين قتلة النساء والأطفال في أراكان (إحدى ولايات دولة ميانمار المسلمة)، وتضامنا مع أبناء الشعب المسلم المستضعف مع التأكيد على حرصنا الشديد على عدم وقوع إصابات داخل صفوف المدنيين والأبرياء أثناء التنفيذ، وإلا لرأيتم جحيما مستعرا ما تمكنتم من إيقافه».

عملية تفجير سيارة في محيط معهد الأورام

كانت قد كشفت وزارة الداخلية عن هوية منفذ عملية تفجير سيارة أمام مستشفى الأورام بالقاهرة قبل مما أدى إلى مقتل 20 شخصا وإصابة العشرات.

وحسب الوزارة فإن منفذ الحادث عضوا في حركة حسم الإرهابية، وأصدرت وزارة الداخلية بيانا رسميا في أغسطس 2019، كشفت فيه تفاصيل جديدة بشأن الحادث الإرهابي بمحيط معهد الأورام.

وقالت الوزارة في بيان، أنه تبين أن الانتحاري منفذ الحادث عضوا بحركة حسم التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، وقالت الوزارة إن اسمه عبدالرحمن خالد محمود، وأنه هارب من الأمر بضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا الإرهابية لعام 2018 المعروفة بـ«طلائع حسم».