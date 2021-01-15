اليوم.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن عدة مناطق بالجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الجيزة، عن قطع المياه عن عدة مناطق اليوم، الجمعة، لمدة 8 ساعات، لإصلاح عطل بأحد المحابس الرئيسية.

وأوضحت الشركة أنه سيتم قطع المياه عن المناطق المحصورة بين شارع المريوطية حتى شارع المطبعة، ومن شارع الهرم حتى منطقة الطوابق، لمدة 8 ساعات، اعتباراً من العاشرة مساء اليوم، 15 يناير، حتى السادسة من صباح اليوم التالي، لإصلاح محبس قطر 800 ملليمتر على خط الإنحدار الرئيسي لمحطة صرف صحي «ترسا 6».

وأهابت شركة مياه الشرب بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، كما أعلنت الشركة عن توفير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وحال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.