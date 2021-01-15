بلطجي أوسيم في تحقيقات النيابة: اللي ترفض الجواز من سلامة تستاهل الموت

«اللي ترفض الجواز من سلامة تستاهل الموت، هما ناس غلابة وعلى قد حالهم قولت أروح أتجوز بنتهم عشان يتيمة، بس هما اتنططوا عليا»، بهذه الكلمات اعترف بلطجي أوسيم «سلامة.ح»، 25 سنة، بتفاصيل جريمته أمام المباحث بعد القبض عليه بتهمة الشروع في قتل فتاة تدعى «منال. حامد»، 18 سنة، خلال سيرها في أحد شوارع أوسيم فاعتدى عليهم بسلاح أبيض «كتر» في الوجه والرقبة ما أدى لإسعافها بقرابة 50 غرزة حتى استقرت حالتها الصحية.

50 غرزة تشوه وجه منال بعد رفضها الزواج من بلطجي

وأضاف المتهم في تحقيقات النيابة أنه تقابل مع الفتاة في الشارع خلال سيرها بصحبة صديقتها وتحدث معها عن أسباب رفضه وعندما رفضت الحديث معه وطلبت منه عدم اعتراض طريقها استشاط غضبًا وأخرج «كتر» كان يخفيه في ملابسه وشوه وجهها: «هي أحرجتني في الشارع قدام صاحبتها وقالتي هو الجواز بالعافية»، وبعد الاعتداء على المجني عليها فر هاربًا وحضر المارة على صرخات صديقتها التي ساهمت في سرعة نقلها إلى المستشفى، وإسعافها قبل أن تفقد الوعي بسبب غزارة الدماء التي سالت منها.

وأبلغت مستشفى أوسيم المباحث بالواقعة وتحرر المحضر رقم 448 في قسم شرطة مركز أوسيم، ضد المتهم وبعد ساعات من تنفيذ الجريمة تمكنت المباحث من القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بتفاصيل الواقعة فتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة التي قررت حبسه بتهمة الشروع في قتل المجني عليها وحيازة سلاح أبيض، وتحفظت النيابة على أداة الجريمة وأرسلت إلى مصلحة الأحوال الجنائية لفحصها وإعداد تقريرًا بها وموافاة النيابة بنتائجه.

حزن على منصات التواصل الاجتماعي

وسرت حالة من الغضب الشديد بين منصات التواصل الاجتماعي بعد أن تداول عدد من النشطاء صور الفتاة المأساوية وطالبوا بالقبض على المتهم وتوقيع أقصى عقوبة عليه، بفحص أجهزة الأمن للبلاغ والمنشورات أمكن تحديد هوية المعنيان بالخبر وهما المجني عليها فتاة تدعى «منال حامد» 18 سنة، مقيمة بأوسيم بالجيزة والمشكو في حقه أحد الأشخاص يدعى «سلامة»، 25 سنة، له معلومات جنائية وأنه أثناء سير المجني عليها بمنطقة سكنها تعدى المشكو في حقه عليها بسلاح أبيض «كتر» محدثا إصابتها بجروح قطعية، وذلك لسابقة رفض أهليتها خطبتها له وارتباطه بها، عقب تقنين الإجراءات تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم من ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

وأفادت تحقيقات النيابة أنه تم تكليف قسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة والطفل وذوي الاحيتاجات الخاصة لتقديم الدعم النفسي والقانوني للمجني عليها.