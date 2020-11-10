أجبرها والدها على الزواج.. فتاة تنتحر بسم الفئران في أوسيم

انتحرت فتاة عشرينية داخل منزل أسرتها في أوسيم بمحافظة الجيزة، عن طريق تناولها سم فئران، احتجاجًا على إجبارها على الزواج من نجل صديق والدها.

وبينت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن والد الفتاة اعتدى عليها بالضرب عندما رفضت الاستجابة لطلبه بالموافقة على الزوج الذي اختاره لها.

فوجئت والدة الفتاة بوجودها داخل غرفتها فاقدة للوعي، فاستغاثت بالأب الذي نقلها إلى المستشفى لكنها عرف من الأطباء أنها فارقت الحياة.

وتلقى مركز شرطة أوسيم بلاغًا بوصول ربة منزل، 22 عاما، متوفية بعد تناول مادة سامة، بمناقشة والدها، فلاح 52 سنة، قرر بتناولها مادة سامة لرغبته في الزواج من شخص رفضه.

وبمناظرة الجثة تبين وجود آثار تعدي، وبإجراء التحريات تبين عدم صحة أقواله وبإعادة مناقشته وتضييق الخناق عليه قرر أنه كان يرغب في تزويجها من أحد الأشخاص، إلا أنها رفضت فتعدى عليها بالضرب لشعوره بإهانته لعدم تنفيذ رغبته، وعقب ذلك فوجئ بشعورها بحالة إعياء وقيء، وأنها تناولت مادة سامة خشية إجبارها على الزواج.

وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الفتاة لبيان أسباب وفاتها وموافاة النيابة بتقرير الصفة التشريحية، حتى يتثنى لها استكمال الإجراءات القانونية، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.