«أثري» عن معبد إيزيس: كان مهددا بالانهيار وافتتاحه خطوة لجذب الزيارات

سلسلة من التطوير والتجديد تشهدها مصر في قطاع السياحة والآثار خلال الفترة الماضية، آخرها افتتاح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم، معبد إيزيس في أسوان بعد انتهاء أعمال الترميم والتطوير به، تزامنًا مع الاحتفال بالعيد القومي للمدينة وافتتاح السد العالي.

«أثري»: إيزيس معبودة هامة وأول أسطورة في الكون

إيزيس هي أول أسطورة ظهرت في الكون، حسبما قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة الآثار، مضيفًا أنها معبودة هامة جدًا، وكانت الرئيسية في عهدها، وفقًا لقصتها الشهيرة مع أوزوريس، مشيرًا إلى أنها تملك معبدين الأساسي في جزيرة فيلة، والأصغر الذي تم افتتاحه اليوم.

الحجر الرملي وقرص الشمس والمناظر الدينية.. أساسات كونت معبد إيزيس

وأضاف «شاكر» لـ«الوطن»، أن الافتتاح جاء بالتزامن مع الاحتفال بالعيد القومي لأسوان، لترميم المعيد أو الاستراحة التي مساحتها عبارة عن 29 مترا، ومشيد من الحجر الرملي، وعليه قرص الشمس المجنح، فضلا عن بعض المناظر الدينية، لافتًا إلى أنه يتكون من غرفتين، ثم قدس الأقداس، ويعد المعبد في إتجاه طريق معبدها الرئيسي في النوبة.

المياه الجوفية والانخفاض عن سطح الأرض.. مشكلات واجهت معبد إيزيس

مشكلات عدة كانت تواجه معيد إيزيس، حسبما ذكر «شاكر»، منها أنه وسط المدينة والمناطق السكنية، وكان منخفض عن سطح الأرض، ما يجعل مخارج الشقق السكنية تطل عليه فضلا عن تراكم المياه الجوفية داخله، وتأثيرها على السور المحيط به، والذي كان مهددًا بالانهيار.

«شاكر»: المعبد ظل مهجورًا بسبب غرقه في المياه الجوفية

وأشار كبير الأثريين بوزارة الآثار، إلى أن المسؤليين خففوا المياه الجوفية من حوله، وأعادوا ترميمه، وهو أمر هام لعودة الزيارات به مرة أخرى، لافتًا إلى أنه كان مهجورًا بسبب تلك المشكلات، واستغلوا في ذلك مناسبة الاحتفال بالعيد القومي لأسوان، لتكون احتفالية مشتركة.

معبد إيزيس شيده بطليموس الثالث لمعبودته إيزيس

وعن تاريخ المعبد، أوضح الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة الآثار، أنه يعد مقصورة في طريق موكب الكهنة المعبد إيزيس الرئيسي في جزيرة فيلة، بغرض الاستراحة في الطريق، مشيرًا إلى أنها شيدت في عهد الملك بطليموس الثالث، وبناه للمعبودة والإله الرئيسي في عهده إيزيس.