عمرو درويش: التنوع في البرلمان يثري الحياة النيابية

قال عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ارتأوا إلى أنهم يخوضوا المنافسة على المقاعد داخل اللجان النوعية، وفوزهم بتلك المقاعد جاء نتيجة للعمل الدؤوب داخل أروقة التنسيقية منذ الإعلان عن فوزهم بانتخاب مجلس النواب، لافتا إلى أن وجود الشباب داخل اللجان النوعية لاشك أنه سيثري العمل داخلها، كما أن خبرات أعضاء التنسيقية تساعدهم بشكل كبير في أنهم يقوموا بمسئولياتهم التي توكل إليهم.

قانون المحليات ينتظره الشارع السياسي والشباب

وأضاف عمرو درويش، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الآن»، المذاع على شاشة قناة extra news، أن الخبرات السابقة داخل لجنة الإدارة المحلية وما بين الشباب المتواجدين في هذه اللجنة سيسهم في إنجاز قانون المحليات، الذي ينتظره الشارع السياسي والشباب، نظرا لأن لها دور فارق للغاية في الحياة السياسية والعامة في الشارع خلال الفترة المقبلة.

اللجنة سيكون لها أعمال مهمة الفترة المقبلة

وأشار أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن اللجنة عقدت اجتماعا أمس وكانت من ضمن أولوياتها ضرورة إنجاز قانون المحليات بشكل مكثف، إضافة للعديد من الملفات الأخرى التي سيتم استكمالها داخل اللجنة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين، وهناك العديد من المشاركات الإيجابية من الزملاء في اللجنة، مؤكدا أن اللجنة سيكون لها أعمال مهمة الفترة المقبلة.

تنسيقية الشباب حصلت على 10% من انتخابات اللجان

وأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حصلت على أكثر من 10% من انتخابات اللجان النوعية، ما يعكس مشاركة الشباب الكثيفة في أعمال اللجان النوعية، مؤكدا أن التنوع داخل مجلس النواب سيثرى الحياة السياسية والنيابية والتشريعية، وانعكس على انتخابات اللجان النوعية، التي جرت بشكل ديمقراطي تعكس حالة التناغم والتفاهم.