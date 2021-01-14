وقف تصفية «الحديد والصلب».. أول طلب إحاطة في البرلمان الجديد

تقدم النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، بأول طلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب حول قرار الجمعية العامة للحديد والصلب والصادر بتاريخ 11 يناير الجاري بتصفية شركة الحديد والصلب إحدى القلاع الصناعية الكبرى.

وقال «إمام»: إن قرار التصفية له تأثير مدمر على آلاف المهندسين والموظفين والعمال، وأن شركة الحديد والصلب تعمل في قطاع صناعة استراتيجية يجب أن تحقق أرباحاً ضخمة تعطي قيمة مضافة كبرى للاقتصاد المصري وبدلاً من محاسبة من قاموا بتحويلها من شركة تكسب عشرات المليارات سنوياً لشركة خاسرة مكنوهم من تصفية الشركة وتشريد 7500 مهندس وفني وموظف مع أسرهم.

وطالب «إمام» الحكومة بوقف قرار التصفية حالاً وتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الظروف التي أدت لخسائر الشركة وإعادة تأهيلها وتزويدها بالمعدات والكوادر القادرة على تحويلها لشركة رابحة.