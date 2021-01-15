لجنة معاينة مصنع توفي فيه 3 عمال بالشرقية: «المبنى مخالف»

شكل مجلس مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية برئاسة عبادة محمد، رئيس المجلس، لجنة هندسية وفنية، لمعاينة مبنى مصنع الملابس الذي سقط بداخله مصعد لرفع المعدات والمواد الخام وأسفر عن مصرع 3 عمال مساء أمس بقرية الفدادنة التابعة لمركز فاقوس.

وعاينت اللجنة المبنى، اليوم، لبيان مدى توافر الاشتراطات الهندسية والإنشائية والفنية وكذلك التصاريح اللازمة لإقامة المبنى والمصعد داخله.

وقال رئيس المدينة لـ «الوطن»، إن المصنع مشيد من مبنيين متجاورين أحدها جرى إنشائه عام 2015 مرخص ومكون من 8 طوابق، ومبنى ملاصق له تم إنشائه منذ نحو 5 سنوات يتكون من بدروم و8 طوابق وهو المبنى الذي وقع بداخله الحادث وتبين أنه غير مرخص واتخذت الوحدة المحلية الواقع بنطاقها المصنع الإجراءات اللازمة بشأن رصد المخالفات وإتخاذ الإجراءات القانوينة في حينه، مشيرا إلى أن مالك المصنع تقدم مؤخرا بطلب للتصالح بشأن مخالفة البناء.

وأشار إلى أنه تبين أن العمال كانوا يستقلون مصعد «ونش»، لرفع المعدات والمواد الخام إلا أنه سقط بهم ما أدى لوفاتهم، موضحا أنه تبين للجنة المعاينة أن مكان المصعد معد ليكون أسانسير ولكن لم يتم إقامة الأسانسير حتى الآن، وأضاف أن اللجنة ستسلم تقرير المعاينة للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكان 3 عمال لقوا مصرعهم داخل مصنع ملابس على طريق المحمدية في قرية «الفدانة»، التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية.

وتلقى مدير أمن الشرقية، اللواء إبراهيم عبد الغفار، إخطاراً بورد بلاغًا إلى مركز شرطة فاقوس، بسقوط مصعد من الطابق الرابع في مصنع ملابس بقرية الفدادنة، دائرة المركز، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وذلك إثر انقطاع «الواير»، الخاص بالمصعد.

وجرى نقل جثث الضحايا إلى مستشفى فاقوس المركزي، حيث تم التحفظ عليها في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .