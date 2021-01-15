محافظ الشرقية يتابع نسب تنفيذ مشروعات الكهرباء بتكلفة 96 مليون جنيه

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس عصام الحسيني رئيس قطاعات تشغيل شبكات مدن القناة والمدن الجديدة والمشرف على قطاعات كهرباء الشرقية معدلات آداء ونسب تنفيذ مشروعات الكهرباء الجارية بمركزي أولاد صقر ومشتول السوق، لإسراع وتيرة تنفيذ هذه المشروعات ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة في القرى البعيدة والمساهمة في الإرتقاء بمنظومة الكهرباء وتحسين إستقرار التيار الكهربي.

أوضح المحافظ أن تنفيذ المشروعات الجديدة بقطاع الكهرباء وتطوير وصيانة المشروعات القائمة يساهم في تحسين وتطوير البنية التحتية وتأمين الطاقة الكهربائية وتوفير إحتياجات المشروعات الإستثمارية والمناطق الصناعية وحل مشاكل القرى والمناطق المحرومة التي تعاني من الإنقطاع المتكرر للتيار الكهربي، مشدداً على إلزام الشركات المنفذة بالإلتزام بالجدول الزمني المحدد والمواصفات الفنية وسرعة استكمال تلك المشروعات ودخولها الخدمة في أسرع وقت لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

من جانبه أوضح المهندس عصام الحسيني، رئيس قطاعات تشغيل شبكات مدن القناة والمدن الجديدة والمشرف علي قطاعات كهرباء الشرقية أن هناك تنسيق دائم بين المحافظة وشركة القناه لتوزيع الكهرباء لوضع خطط مستقبلية لإنشاء مشروعات جديدة والتوسع في مشروعات قائمة.

وأشار إلى أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء محطة محولات أولاد صقر جهد 11 / 66 / 220 / ك.ف بتكلفة 42 مليون جنيه حيت بلغت نسبة التنفيذ 95 % ,وكذلك إنشاء محطة محولات مشتول السوق جهد 11 / 66 / 220 / ك.ف بتكلفة 54 مليون جنيه حيت بلغت نسبة التنفيذ 95 % وذلك بهدف تقديم خدمة جيدة للمواطنين وتطوير قطاع الكهرباء بنطاق المحافظة.

ولفت المهندس عصام الحسيني إلى الإنتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء موزعي الشهداء وبردين الجديد بمركز الزقازيق، وموزع السدس بمركز الإبراهيمية، وموزع حانوت بمركز كفر صقر ، وموزع أحمد حلمي بمركز فاقوس بتكلفة مالية بلغت 220 مليون جنيه.