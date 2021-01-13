محافظ الشرقية: عزل مسؤول حكومي محتمل بسبب العزاء الأخير

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه جرى تحويل رئيس مركز منيا القمح بالمحافظة إلى التحقيق، بسبب السماح بإجراء عزاء كبير، رغم منع التجمعات والمناسبات السعيدة والحزينة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأضاف محافظ الشرقية خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة، المذاع على فضائية الأولى، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني بدلا من الإعلامي وائل الإبراشي الذي أصيب بفيروس كورونا المستجد، منذ أسبوعين، أن هناك حالات توعية مستمرة، تجاه المواطنين في المحافظة، لكن يوجد عدم استجابة من البعض، ويصرون على إقامة أفراح وعزاءات، وهو الأمر الذي يخرق القرار الصادر عن رئاسة الوزراء، بمنع التجمع لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.

وتابع: «ننزل باستمرار يوميا ونتحدث مع مقيمي العزاء والأفراح من أجل انهاء المناسبة لكنهم يتعنتون ويصرون على موقفهم مما يدفع المحافظة للفض الجبري، ورصدت فرق المتابعة الميدانية للمحافظة سرادق عزاء كبيرا يقام فيه عزاء وتجمع كبير لأشخاص ولم يتدخل الشخص المسئول مما دفع إلى إيقاف رئيس القرية عن العمل والتحقيق معه لأن ميصحش الكلام ده يبقى موجود والمسئول تهاون وإذا ثبت إن المسئول مقصر سيتم عزله على الفور من منصبه خاصة أن العزاء استمر فترة طويلة وكان هناك تصوير بالكاميرات ولم يتم فض التجمع وأنا يوميا أنهي نحو 10 أفراح و7 عزاءات».

وظهر فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في الشهر الحادي عشر في عام 2019 في مدينة ووهان وسط الصين وانتشر الفيروس بعدها في مختلف دول العالم وأصبح وباء عالمي في مارس 2020 وأصبحت أمريكا الأعلى في أعداد الإصابات والوفيات، فيما تتنافس حاليا دول الصين والولايات المتحدة الأمريكية ورسيا الاتحادية والمملكة المتحدة لإنتاج لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.