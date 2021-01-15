عاجل.. خفض عدد الجنود الأمريكيين في العراق وأفغانستان إلى 2500

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، خفض عدد الجنود الأمريكيين في كل من العراق وأفغانستان إلى 2500، وفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، مساء اليوم.

وكان رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي، قال في 2 ديسمبر 2020، إن «البنتاجون» أقر خطط الانسحاب من أفغانستان لكنه سيحتفظ بقاعدتين كبيرتين في البلاد، وفقا لما ذكرته إذاعة «مونت كارلو» الدولية الفرنسية.