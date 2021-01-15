عاجل.. واشنطن تواصلت مع القاهرة قبل إعلان «بيت المقدس وحسم» إرهابيتين

قالت مصادر لقناة «العربية» الإخبارية، إن واشنطن تواصلت مع القاهرة قبل إعلان جماعتي «بيت المقدس» و«حسم» منظمتين إرهابيتين.

وأضافت المصادر، أن اجتماعا أمريكيا مصريا حسم تصنيف يحيى موسى، وعلاء السماحي، على قائمة الإرهاب.

وأدرجت واشنطن في وقت سابق، تنظيم «بيت المقدس» و«حسم»، بقوائم الإرهاب، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، عددا من الأفراد لقائمة «الأشخاص المحظورين»، فيما ضمّت قائمة الأسماء الجديدة كلا من: علاء علي محمد، الملقب بـ «علاء السماحي»، المقيم في تركيا، القيادي في «حسم»، ويحيى السيد إبراهيم، الملقب بـ «يحيى موسى»، القيادي في التنظيم الإرهابي، والمقيم أيضا في تركيا.