عرض "الاختيار" عددا منها.. أهم عمليات تنظيم "بيت المقدس" الإرهابي

سرد مسلسل "الاختيار"، الذي يحكي قصة الشهيد عقيد أركان حرب أحمد منسي، عددا من العمليات والوقائع الإرهابية، التي ارتكبها عناصر تنظيم بيت المقدس الإرهابي، في مختلف محافظات الجمهورية، وبالعودة لواقع التحقيقات، التي باشرتها النيابة العامة، فإنها تشير إلى ارتكاب العناصر 54 عملية إرهابية، ما بين قتل وقنص وتفجير وسطو مسلح، وهجوم على كنائس.

وأسفرت عمليات التنظيم الإرهابي، عن استشهاد 42 من شرطة و15 مواطنا وإصابة 340 آخرين.. ومن بين العمليات التى نفذها المتهمون القائمة الآتية:

-قتل المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني، الشاهد الرئيسي في قضية التخابر المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي، وذلك بمدينة نصر، فى نوفمبر 2103.

-قتل اللواء محمد السعيد مدير المكتب الفني بوزارة الداخلية، أمام منزله، فى يناير 2014.

-قتل الرائد محمد أبو شقرة، بشمال سيناء، في يونيو 2013.

-محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الأسبق، باستخدام سيارة مفخخة، سبتمبر 2013.

-تفجير مديرية أمن الدقهلية، ديسمبر 2013.

-استهداف منشأة عسكرية بمنطقة أنشاص بالشرقية.

-تفجير مديرية أمن القاهرة، يناير 2014.

-استهداف محطة القمر الصناعي بالمعادي، فى أكتوبر 2013.

-محاولة استهداف المجرى الملاحي لقناة السويس.

-استهداف كنيسة العذراء بمنطقة الوراق، فى أكتوبر 2013، وقتل عدد من مرتاديها بينهم أطفال.

-استهداف عددا من الضباط والمجندين بطريق الإسماعيلية.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين فى قضية تنظيم "بيت المقدس" الإرهابي، ارتكاب جرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة ومواد متفجرة دون ترخيص، وارتكاب 54 عملية إرهابية.

ونظرت محكمة جنايات أمن الدولة محاكمة المتهمين في القضية، على مدار 4 سنوات، وعقدت اكثر من 100 جلسة علنية، واصدرت أحكاما بإعدام 37 ارهابيا من بينهم عشماوي، ومعاقبة اخرين بالسجن المؤبد والمشدد ومددا أخرى متفاوتة، كما ألزمتهم بدفع 150 مليون جنيه قيمة ما خربوه في العمليات التي ارتكبوها.