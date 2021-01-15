بعد إدارج «حسم» بالقائمة.. تعرف على آلية تصنيف واشنطن لمنظمات الإرهاب

مارست حركة «حسم» الذراع العسكري لتنظيم الإخوان الإرهابي في مصر، وتنظيم «بيت المقدس» الإرهابيتين، أشكال متنوعة من الأعمال الإرهابية، من تفجيرات ضد المصريين، على جميع الفئات من مدنيين وعسكريين ورجال قضاء وأطفال ونساء، وأسفرت هذه الأعمال الإرهابية عن مقتل العشرات من المصريين.

وكشفت الولايات المتحدة، في وقت سابق، أنها أدرجت «حسم» و«بيت المقدس» في قائمتها للمنظمات الإرهابية الأجنبية، وشددت واشنطن العقوبات المفروضة على التنظيمين الإرهابيين، كما صنفت السلطات الأمريكية، يحيى موسى، وعلاء السماحي، على قائمة الإرهاب.

وكانت مصادر، قالت في وقت سابق، لقناة «العربية» الإخبارية، إن واشنطن تواصلت مع القاهرة قبل إعلان «بيت المقدس» و«حسم» منظمتين إرهابيتين، موضحة أن اجتماعا أمريكيا مصريا حسم تصنيف يحيى السيد إبراهيم، الملقب بـ «يحيى موسى»، القيادي في التنظيم الإرهابي، والمقيم أيضا في تركيا وعلاء علي محمد، الملقب بـ «علاء السماحي»، المقيم في تركيا، القيادي في «حسم»، على قائمة الإرهاب.

ونرصد آلية تصنيف واشنطن أي جهة كمنظمة إرهابية:

- لكي يتم تصنيف أي جهة كمنظمة إرهابية، يجب أن تكون أجنبية ومنخرطة في أنشطة إرهابية، وتشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي أو أمن المواطنين الأمريكيين.

- يتولى وزير الخارجية ووزير الخزانة، بالتعاون مع وزير العدل، تقديم الأدلة والبيانات إلى «الكونجرس» الأمريكي الذي يوافق أو يعترض على تصنيف المنظمة أو الجماعة في لائحة الإرهاب، وفقا لـ«المادة 219 » من قانون الهجرة والجنسية الأمريكي.

- تقوم الخارجية والخزانة بإعداد سجل عن الفرد أو المنظمة، وتجمد أرصدة وأصول الجهة أو الفرد في الولايات المتحدة، أو في المؤسسات الخاضعة لنفوذ وسيطرة أمريكيين، وإخطار المؤسسات المالية الأمريكية بقرار الحظر، وطلب حجز أرصدة الفرد أو الكيان.

- يبقى التصنيف الأمريكي ساري المفعول حتى يتم إلغاؤه رسميًا من قبل الحكومة الأمريكية، أو تنتهي فترة صلاحية القرار أو يبطل وفقًا للقانون الأمريكي.