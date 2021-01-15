بعد رفض دخولها.. ميناء الإسكندرية يلفظ سفينة الأخشاب الملوثة بالإشعاع

تغادر السفينة «St johns» المحملة بشحنة أخشاب ملوثة إشعاعيا، رصيف ميناء الإسكندرية، مساء اليوم، وذلك بعد تحسن الطقس والأحوال الجوية، حيث كانت في انتظار تحسن الأرصاد بعد ما رفضت ميناء الإسكندرية دخولها مساء أمس.

وتمكنت الهيئة العامة ميناء الإسكندرية في إعادة تصدير شحنة من الأخشاب الملوثة إشعاعيًا، التي سبق وأن وردت على متن السفينة «St johns».

وسارعت هيئة الميناء لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة تصدير الشحنة والمكونة من 1800 طن أخشاب ملوثة إشعاعيا، وتابعت عن كثب شحنها على متن السفينة «DANA TRADER»، والتي من المقرر مغادرتها عقب تحسن الأحوال الجوية.

كان ميناء الإسكندرية، قرر فتح بوغازيّ الإسكندرية والدخيلة، اليوم، أمام حركة الملاحة واستقبال السفن والحاويات بعد تحسن حالة الطقس في ثاني أيام نوه الفيضة الكبرى.

ووجّه الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، جميع الإدارات المختصة إلى رفع درجة الاستعداد والاستمرار في متابعة الأحوال الجومائية بصفة دورية، من حيث سرعة الرياح وارتفاع الأمواج والضغط الجوي، واتخاذ كل الإجراءات الإحترازية، للحفاظ على الأفراد والممتلكات.

فيما وصل عدد السفن المتراكية على أرصفة الميناء والتي تمارس حاليا نشاطي الشحن والتفريغ إلى 29 سفينة بينها 4 سفن حاويات و 3 سفن بترول و 22 سفينة بضائع عامة فضلا عن سفينتين على المخطاف الداخلي للميناء.

يذكر أنه مع بدء عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها، من المتوقع تزايد معدلات التراكي ونشاط تداول البضائع خلال الساعات القليلة القادمة بنسب قياسية.

كانت مدينة الإسكندرية، شهدت طقسا مستقرا ومشمشا، في اليوم الثاني لنوه الفيضة الكبرى، إثر توقف هطول الأمطار وهدوء الرياح، تزامنًا مع قيام شركة الصرف الصحي بالتعامل الفوري والسريع مع تجمعات المياه في الشوارع التي لم تؤثر على حركة المرور.