النيابة تأمر بتشكيل لجنة فنية لمعاينة موقع حريق ميناء الإسكندرية

بعد أكثر من 6 ساعات تمكنت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق الهائل الذي اندلع، مساء اليوم الاثنين، بأحد المباني التابعة لمصلحة الجمارك بميناء الإسكندرية.

ووصل فريق من النيابة العامة تحت إشراف المستشار محمد لاشين، المحامي العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية الكلية، إلى ميناء الإسكندرية لمعاينة موقع الحريق.

وأمر المستشار عمر سليم رئيس النيابة بتشكيل لجنة فنية وهندسية لمعاينة المبنى فور إخماد النيران، وطلب تقرير الحماية المدنية وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، واستعجال تقرير خبراء الأدلة الجنائية.

كان حريق هائل اندلع، مساء اليوم، بأحد المباني التابعة لمصلحة الجمارك "مخزن روما"، دون حدوث أي إصابات أو خسائر بالمعدات أو تأثير على حركة الملاحة البحرية.

وأوضحت هيئة ميناء الإسكندرية فى بيان لها، أن الحريق تسبب في انهيار أجزاء من مخزن البضائع المكون من أرضي و4 طوابق، ويقع على مساحة 1300م2 بالمنطقة الثانية بميناء الإسكندرية.

ولفت البيان إلى أنه تم الدفع بـ 16 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران، وإخلاء المنطقة المجاورة له، نظراً لتهالك المبنى، حفاظا على الأرواح.

وأكدت هيئة ميناء الإسكندرية، عدم حدوث أي انفجارات جراء الحريق، مشيرة إلى أنه سيتم حصر الخسائر المادية بمعرفة مصلحة الجمارك فور إطفاء الحريق ومعرفة الأسباب.