ميناء الإسكندرية يعيد شحنة أخشاب ملوثة إشعاعيا

تمكنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية في إعادة تصدير شحنة من الأخشاب الملوثة إشعاعيًا، والتي سبق وأن وردت على متن السفينة «St johns».

ونجحت سلطات الميناء في تمكين جهات الفحص والرقابة المعنية في الميناء من رصد وتحليل الشحنة، ومن ثم رفض دخولها إلى أراضي البلاد، حيث تبين تلوثها بنسب إشعاعية مضرة.

وسارعت هيئة الميناء إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة تصدير الشحنة والمكونة من 1800 طن أخشاب ملوثة إشعاعياً، وتابعت عن كثب شحنها على متن السفينة «DANA TRADER»، والتي من المقرر مغادرتها عقب تحسن الأحوال الجوية.

كان ميناء الإسكندرية، اليوم، قرر إغلاق بوغازي الميناء، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وحرصًا على الأفراد والممتلكات، حيث تم غلق بوغاز الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وذلك لحين تحسن الطقس.

ووجه الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، جميع الإدارات المختصة برفع درجة الاستعداد والاستمرار في متابعة الرصدات الجومائية بصفة دورية، من حيث سرعة الرياح وارتفاع الأمواج والضغط الجوي، واتخاذ كل الإجراءات الإحترازية، للحفاظ على الأفراد والممتلكات.

وواصل الطقس السيئ استمراره في مدينة الإسكندرية، اليوم الخميس، في أول أيام نوة الفيضة الكبرى، بعد هطول أمطار غزيرة على المدينة الساحلية وهبوب رياح شديدة البرودة وغيوم.

ودفعت شركة الصرف الصحي بـ93 سيارة لسحب المياه المتراكمة في الشوارع ومنع تجمعات المياه لتسيير الحركة المرورية، وشهدت بعض المناطق تراكم مياه الأمطار وجرى الدفع بسيارات الشفط والسحب لتنظيف الشوارع وسحب المياه ومنع تراكمها.