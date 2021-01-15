علي قاسم يشارك أمينة خليل في «خلي بالك من زيزي»

يستعد الفنان علي قاسم لتصوير أول مشاهده في مسلسل «خلي بالك من زيزي»، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2021.

«خلي بالك من زيزي» يعد التعاون الثاني بين علي قاسم وأمينة خليل، وذلك بعد مشاركتهما في مسلسل «قابيل» الذي عرض في موسم دراما رمضان 2019.

المسلسل بطولة أمينة خليل وعلي قاسم، محمد ممدوح، سلوي محمد علي، صفاء الطوخي، من تأليف ورشة سرد، إشراف على الكتابة مريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.

وقالت مريم نعوم في تصريحات لـ«الوطن» إن المسلسل ليس له علاقة بالفيلم الذي يحلم نفس الاسم وهو «خلي بالك من زوزو» الذي قدم في السينما في السبعينيات من القرن الماضي، وقدمه كل من سعاد حسني وحسين فهمي، ومشيرة إلى أن العمل مختلف تماما، وأنه من نوعية مسلسلات الـ30 حلقة.

واتخذ علي قاسم خطوات جيدة سواء في السينما أو الدراما، فشارك مؤخرا في عدد من الأعمال المهمة، مثل طايع مع عمرو يوسف وقابيل مع أمينة خليل ومحمد ممدوح، وينتظر عرض «كيرة والجن» مع كريم عيد العزيز وأحمد عز، ومسلسل «تحقيق» مع مجموعة من الفنانين الشباب، ومن المقرر عرضه على منصة «واتش ات»، ويشاركه في بطولة المسلسل كل من أحمد مالك، طارق عبد العزيز، خالد أنور، مي الغيطي، تارا عماد، زينب غريب، هدى المفتي، ومن تأليف محمد الدباح وإخراج محمد فتحي، وتدور قصته حول جريمة قتل غامضة ويبدأ فريق العمل البحث والتحقيق حتى يتم الوصول لحل اللغز ومعرفة القاتل في النهاية.

يذكر أن علي قاسم شارك في موسم رمضان 2020، بمسلسل «لعبة النسيان» مع دينا الشربيني ورجاء الجداوي في آخر أعمالها، ولقى المسلسل نجاحا كبيرا وقت عرضه.