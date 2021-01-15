لطلاب الجامعات والخريجين.. وظائف شاغرة بتأمينات وحوافز ومواصلات

أعلنت مبادرة «مصر تعمل» التابعة لوزارة الشباب والرياضة عن عدد من الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات، وذلك عبر الصفحة الرسمية الخاصة بالمبادرة بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيه من خدمات يومية، تفاصيل الوظائف المتاحة والشروط وخطوات التقديم، كالتالي:

وظائف شركة «عرفة جروب»

أعلنت شركة «عرفة جروب» عن تنظيم يوم مفتوح للتوظيف الإثنين 18 يناير، على أن يبدأ من الساعة 11صباحا وحتى الساعة 5 عصرا بعنوان 2 ميدان الأوبرا بجوار محطه مترو العتبه، وسط البلد.

الوظائف المتاحة

- مبيعات داخلية.

- كاشير.

- موظفي أمن.

- عمال نظافة.

- ترزي خبرة.

مميزات وحقوق العمل

- المرتب يبدأ من 1800 الي 3500 جنيها شهريا.

- توفر الشركة للعاملين تأمينات صحية وتأمينات اجتماعية وعموله على مبيعات الفرع.

الشروط المطلوبة

- تطلب الشركة جميع المؤهلات الدراسية، كما أنه متاح تقدم الطلبة بشرط التفرغ التام.

- أن يكون الموقف محدد من التجنيد للذكور.

وظائف مطاعم بريجو

أعلنت سلسلة مطاعم بريجو عن تنظيم يوم مفتوح للتوظيفيوم الخميس 21 يناير، بدء من الساعة 10صباحا وحتى الساعة 4 عصرا بعنوان 9 عمارات بمدينة العبور صلاح سالم بمدينه نصر الدور العاشر أعلى البنك الأهلي

مميزات وحقوق العمل

- المرتب يبدأ من2600 ويصل حتى 3000 جنيها بالنسبة لعضو الفريق.

- مرتب المشرف يتم تحديده حسب الخبرة.

- توفر الشركة للعاملين تأمينات صحية وتأمينات اجتماعية ووجبة يومية.

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل متوسط أو فوق متوسط أو عالي.

- أن يكون المتقدم للوظائف من الذكور فقط.

وظائف شركة الشايع الكبرى

أعلنت شركة الشايع الكبرى عن حاجتها لوظائف شاغرة في وظيفة أمناء مخازن، وجاءت التفاصيل كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل عالي أو فوق متوسط أو متوسط.

- أن يكون لديه قدرة على القراءة المبدئية للغة الإنجليزية.

- أن يكون الموقف محدد من التجنيد للذكور.

- ألا يزيد سن المتقدم للوظائف عن 30 عاما.

مميزات وحقوق العمل

- المرتب يبدأ من 2650 جنيها شهريا.

- توفر الشركة للعاملين تأمينات صحية وتأمينات اجتماعية.

- توفر الشركة للعاملين وجبة عند العمل 4 ساعات وقت إضافي.

- يوجد خطوط مواصلات تبدأ من أول نزلة شبرا الزراعي وتشمل مسطرد والمرج ومدينة السلام ومدينة العبور ومدينة الشروق والعاشر من رمضان وخط لمدينة بلبيس.

وعلى الراغبين في التقدم للوظائف الدخول على الصفحة الرسمية لمبادرة مصر تعمل، وملء الاستمارة الخاصة بالوظائف المطلوبة.