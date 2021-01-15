40 ألف خريج يتقدمون للتعاقد على وظائف «التضامن» في 26 جامعة حكومية

قال صلاح هاشم، مستشار وزير التضامن الاجتماعي للسياسة الاجتماعية، إنّ هناك أكثر من 40 ألف خريج تقدموا لشغل الوظائف الثلاث التي أعلنت عنها الوزارة، في 26 جامعة حكومية، من بينهم الأزهر.

3 وظائف لخريجي كليات الحقوق وعلم النفس وخدمة اجتماعية

وأضاف هاشم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن وزارة التضامن الاجتماعي، أعلنت على موقعها الرسمى، 3 وظائف لخريجي كليات «الحقوق، وعلم النفس، وخدمة اجتماعية»، للعمل كمسؤول «حماية اجتماعية وتمكين اقتصادي، أو أنشطة توعوية»، أو مدير وحدة التضامن الاجتماعي في 26 جامعة.

شروط الـ3 وظائف

- الحصول على مؤهل عالٍ مناسب «خدمة اجتماعية، علم نفس، حقوق».

- لديه خبرة في الوظيفة المتقدم لها.

- إجادة الحاسب الآلي.

- اجتياز المقابلات الشخصية.

- أن يكون من أبناء المحافظة التي بها الجامعة المنفذ بها المشروع «وحدات ضمان اجتماعي»، وهي جامعات: القاهرة، وحلوان، وعين شمس، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وجنوب الوادي، والأقصر، وأسوان، والوادي الجديد، والإسكندرية، وبنها، والزقازيق، والمنوفية، ومدينة السادات، وطنطا، ومطروح، وبورسعيد، والأزهر.

إجراءات التقدم

تقدم السيرة الذاتية لطالب الوظيفة على البريد الإلكتروني solidarity.uni@moss.gov.eg، في الفترة من 4 يناير 2021، حتى الاثنين المقبل، مع توضيح الوظيفة المتقدم عليها، من الوظائف الثلاث.

وأشار صلاح هاشم، إلى أنه يتوقع وصول العدد إلى 60 ألفا بنهاية مدة الإعلان، مؤكدا أن الوحدات الاجتماعية بالجامعات تهدف إلى ما يلي:

- دعم الطلاب «غير القادرين، وذوي الإعاقة»، من خلال تقديم خدمات الدعم النقدي والعيني، والأجهزة التعويضية اللازمة.

- تقديم التسهيلات اللازمة لاشتراك واستفادة طلاب الجامعات من الأنشطة البحثية التي ينفذها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وكذلك منشوراته.

- إتاحة قروض ميسرة السداد من بنك ناصر الاجتماعي، لإقامة مشروعات استثمارية أو إنتاجية أو خدمية متناهية الصغر بأقل فائدة ممكنة.