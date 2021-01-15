الصحة: مناعة متعافي كورونا من خطر الإصابة الثانية 6 أشهر فقط

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، أن الأبحاث التى قامت بها اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا خلال الـ60 يومًا الأخيرة، أثبتت أن الشخص الذي تعرض للإصابة في وقت سابق بفيروس كورونا، يتمتع بمناعة مؤقتة من 90 لـ180 يومًا، بعدها يكون عُرضة مرة أخرى للإصابة بفيروس كورونا.

وأشار المصدر لـ«الوطن»، أن تحديد المدة الزمنية التى يكون فيها للمتعافي من كورونا ما أشبه بـ«حصانة من الإصابة»، جاءت بعد دراسة حالات تعرضت للإصابة في الموجة الأولى للفيروس، ثم تعافت بشكل كامل، وعادت لحياتها ويمها الطبيعي، ثم تعرضت للإصابة في وقت لاحق، وبتحليل هذه الحالات تراوح إصاباتها الثانية ما بين 3 لـ6 أشهر، أي 90 لـ180 يومًا، بعدها تعرضوا للإصابة مرة أخرى بالفيروس

وتابع المصدر، «بعض الحالات من أصحاب الأمراض المزمنة مناعتها ممكن تكون متقدرش تصمد 6 أشهر، فاتصابت خلال 3 شهور، وناس وصلت لـ6 أشهر وبعدين اتصابت، عشان كدا دايما بنقول بوجوب تطبيق الإجراءات الاحترازية حتى لو لشخص اتصاب قبل كدا».

بدء عملية التلقيح بداية فبراير

وأضاف المصدر، أن الفئات المستحقة للتطعيم لقاح كورونا ستبدأ في عملية التلقيح في بداية شهر فبراير القادم والفئات المستحقة وفقًا لمنظمة الصحة العالمية هم الأطقم الطبية في مستشفيات العزل والصدر والحميات لأنهم أكثر فئة عرضة للإصابة بالفيروس، وأصحاب الأمراض المزمنة والحالات شديدة الخطورة.

وتستمر وزارة الصحة والسكان في رفع اعلي درجات الاستعداد القصوى بجميع مستشفياتها على مستوى الجمهورية، ومتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد لحظة بلحظة.

كما أطلقت وزارة الصحة عدد من المنصات علي مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على مستجدات الفيروس وتلقي كافة الاستفسارات من المواطنين بشأن الفيروس.

خروج 760 متعافيا

وكانت أعلنت «الصحة»، عن خروج 760 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 121072 حالة حتى أمس.