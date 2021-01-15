متى يبدأ المصريون في تلقي لقاح كورونا؟ .. الصحة تجيب

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح فيروس كورونا نهاية شهر يناير.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن الفئات المستحقة للتطعيم ستبدأ في عملية التلقيح في بداية شهر فبراير المقبل، والفئات المستحقة وفقا لمنظمة الصحة العالمية هم الأطقم الطبية في مستشفيات العزل والصدر والحميات لأنهم أكثر فئة عرضة للإصابة بالفيروس، وأصحاب الأمراض المزمنة والحالات شديدة الخطورة.

مصر لديها 50 ألف عبوة للقاح كورونا الصيني

وأضاف المصدر أن مصر تمتلك حتى الآن أكثر من 50 ألف عبوة للقاح كورونا سينوفارم، وباقي الشحنات سيتم استقبالها قريبا جدا، كما سيتم توريد لقاح أسترازينيكا بعد اعتماده في هيئة الدواء المصرية، لافتا إلى التواصل مع شركة فايزر للوقوف على مدى فعاليته وإمكانية توريده وسعي الدولة لتوفير أكبر كمية ممكنة لجميع فئات المواطنين.

وأوضح المصدر أن صندوق تحيا مصر سيكون متكفلا بالفئات غير القادرة وسيتعاون مع وزارة التضامن للوصول للفئات المستحقة للدعم، وباقي الأفراد القادرين سيحصلون على اللقاح من نفاقتهم الخاصة ولكن ثمن اللقاح بدون أي إضافات مالية أخرى وهو ثمن بسيط.

واستعرض المصدر أن هناك مجموعة كبيرة من المواطنين سجلوا بالفعل عندما بث الموقع بشكل تجريبي ووصل عددهم لأكثر من 10 آلاف مواطن، ولن يسجلوا مرة أخرى وسوف تصل لهم رسالة نصية من خلال البيانات الشخصية التي تم إدخالها من قبلهم وقت التسجيل لإخطارهم بموعد ومكان التطعيم.

وأكد المصدر أنه لا صحة لما يتداول بأن اللقاحات تكون لفئات بعينها معلقا: «الكلام دا مش صح ومحاولات التآمر مش صح إحنا في وباء عالمي الأولوية معروفة حتى الأطقم الطبية ليهم أولوية مش كلهم زي ماقولنا مستشفيات العزل والصدر والحميات ليهم الحق الأول والحالات الشديدة الموضوع مش بالبساطة اللي الناس بتتكلم بيها ومافيش جهة في العالم هتقدر توفر اللقاح لكل الناس في التوقيت الحالي».