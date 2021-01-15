وزارة الصحة: الأولوية في الحصول على لقاح كورونا لمرضى الكلى

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزير الصحة للأبحاث، إن أولويات الحصول على لقاح كورونا جرى تحديدها من قبل اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، وهي الفئات الأكثر عرضة للإصابة، والتي قد تتعرض لمشكلات حال إصابتها بالفيروس، مثل الأطقم الطبية والمسنين، وأصحاب الأمراض المزمنة، خاصة لمن يعاني من 3 أمراض منها أو أكثر، مثل مرضى الكلى، مشيرة إلى أن بعض أنواع السرطانات تحدد حاليا مع متخصصين في الأورام.

وأضافت الدكتورة نهى عاصم، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أنها لا تستبعد بقاء كورونا مدة طويلة أو ارتفاع أو انخفاض الحالات بسبب تصرفات البعض، نظرا لأن الفيروس ينقل العدوى عن طريق الجهاز التنفسي، كما أن المناعة جراء الإصابة به لا تبقى لفترة طويلة بالجسم، بالإضافة إلى قدرته على التحور، لذلك يجب أن تكون الإجراءات الصحية من العادات التقليدية.

وعن موعد انتهاء الموجة الثانية من كورونا، قالت نهى عاصم: «احنا منقدرش نرد على الإجابة دى بطريقة مؤكدة إلا لما يعدي الوقت»، لافتة إلى أن أعداد إصابات كورونا بدأت بالإنخفاض، وأن السبب فى ذلك يعود إلى الإجراءات الإحترازية وزيادة وعي المواطنين، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة.

وأكدت مستشار وزير الصحة للأبحاث، أنها لا تستبعد بقاء كورونا مدة طويلة أو ارتفاع أو انخفاض الحالات، خاصة أن ذلك مرهون بتصرفات البعض، مشيرة إلى أن الفيروس ينقل العدوى عن طريق الجهاز التنفسي، كما أن المناعة جراء الإصابة به لا تبقى لفترة طويلة بالجسم، بجانب قدرته على التحور، مشددة على أنه يجب أن تكون الإجراءات الصحية من العادات التقليدية.