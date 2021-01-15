«الموسيقيين»: لم تصلنا شكاوى بشأن أغنية «شكرا» لعمرو دياب

نقت نقابة المهن الموسيقية بأن يكون قد وصل إليها أي شكوى من صناع أغنية عمرو دياب الجديدة «شكرا»، بعد أن قام الفنان رامي صبري بطرحها بصوته عبر موقع يوتيوب.

وأوضح حمادة أبو اليزيد عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، أن النقابة لم تتلقى أي شكوى من قبل المطرب رامي صبري عضو النقابة أو الملحن عزيز الشافعي حول الأغنية.

وقال «أبو اليزيد» في تصريحات لـ«الوطن» إن النقابة ليس لها دور في المشكلة المثارة بين الطرفين ما لم يتقدم أي طرف فيهم بشكوى للنقابة.

وكان الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين قد تدخل بدوره بشكل ودي واتصل برامي صبري والشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي، من أجل تهدئة الأزمة والوصول لحل وسط، ولم يصل الأطراف إلى نتيجة نهائية، وقرر الشافعي مقاضاة رامي صبري على ما نسبه ضده وكتب عبر صفحته بالفسبوك «إحنا صحاب الحق مش أنت خالص، بالنسبة لتهديدك لينا باللجوء للقضاء فدي الحاجة الوحيدة الصح اللي أنت قولتها وأنا مكانش فبالي خالص أخد حقي منك فاتهامك الكاذب ليا من خلال القضاء احتراما للزمالة واحتراما للناس اللي بتتابعني وبتلومني عشان بكبر في موضوع صغير وبرد على الإساءة والكذب اللي أنت مكمل فيه، ومن بكره هاخد الإجراءات القانونية ضد التشهير والافتراء والزور اللي أنت ارتكبته فحقنا».

وأوضح تامر حسين شاعر الأغنية أن جمعية المؤلفين والملحنين ستقوم بدورها تجاه المطرب رامي صبري، وكتب عبر صفحته الشخصية بالفسبوك «السادة الزملاء الصحفيين، عن موقف الجمعية ما تم اليوم، جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المحترمة هتستدعي المُدعي للاستجاوب هل تملك ما يفيد بورق رسمي حقوق الأغنية من عقود وأوراق ومستندات تفيد بما ادعيته.. الإجابة.. أكيد لا.. وده تاني حق هيتعاقب عليه قانونًا في القريب العاجل عن التشهير بالباطل في حقوق المؤلف والملحن، وللمرة المليون رافضين الاعتذار الودي اللي غلط في العلن قدام الناس يعتذر في العلن قدام الناس ويتحمل نتيجة أقواله وأفعاله سمعتنا وشرفنا المهني مش للتهريج ولو سكتنا يبقى ما بنحترمش مهنتنا ومابنحترمش نفسنا».

وأضاف: «غير صحيح ما ينشره المُدعي بأنه أتنازلنا عن أي إجراء قضائي وغير مقبول منه اعتذار مع أصدقاء يتوسطوا له هو بيتحايل في أقواله عشان نازلة أغنية وخايف من الهجوم عليه، فأرجو عدم نشر أي معلومات غير صحيحة في هذا الشأن»