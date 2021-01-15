نقيب بـ«المظلات» عن مائدة طعام القوات: بتبقى كاملة من القائد للعسكري

قال الرائد محمود صالح ضابط بقوات المظلات، إن القوات شاركت في بطولة آسيا للقفز الحر الرياضي وحصلت على المركز الأول في عام 2014، والمركز الثالث في العام الذي يليه، كما شاركت في بطولة عالم عام 2012 بدبي، وحصلت مصر على المركز الخامس في التشابك والمظلات، مشددًا على أن القيادة العامة للقوات المسلحة تدعم قطاعات كثيرة للدولة ومنها القفز الحر، ولهذا تخرج فرق من قوات المظلات تشارك باسم مصر في المحافل الدولية.

فردان بالقوات دخلا موسوعة جينيس

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج «مصر تستطيع»، الذي يعرض عبر شاشة «dmc»، أن فردين بالقوات دخلا موسوعة جينيس وتم تشكيل ماسة مكونة من 100 قافز من جميع دول العامل وكان من ضمنهم هذين الفردين ودخلا الموسوعة.

من جهته تطرق النقيب أحمد محمود جاد الله ضابط بقوات المظلات، إلى نمط حياة أفراد قوات المظلات، وأوضح «صالة الطعام بتبقى كاملة من أول القائد لحد العسكري، وبيبقى إشراف شخصي منه على قد ما يقدر لأنها زي ولاده، لأن القائد عندنا بيبقى أب قبل ما يكون قائد».

وأضاف، أنه شارك في العملية الشاملة سيناء 2018: «حق الشهيد جه، وهتفضل الأرض مصرية طول العمر، ونشعر بالكرامة بمجرد وضع أقدامنا في سيناء».

استشهاد النقيب محمود بسيوني

وتابع، أنه شارك في عملية حق الشهيد بالعريش، لافتًا إلى أن النقيب الشهيد محمود بسيوني كان أحد أهم أبطال العملية وتحديدا ببئر لحفن شمال سيناء: «كان صديقًا عزيزًا لي، وكان إنسانا خلوقًا ومقاتلًا، وتحركنا في العملية ومن أمامنا عناصر المهندسين العسكريين تمشط الطريق، وأثناء سيرنا حدث تعامل مع عناصر إرهابية واستشهد النقيب محمود بسيوني».

وأردف النقيب أحمد محمود جاد الله، أنه قبل الخروج لتنفيذ العملية كان سلامه على زملائه مختلفًا عن المعتاد، وكان مقبلًا على إنجاز العمل والاستشهاد، لأن عقيدة المسلحة هي النصر أو الشهادة.