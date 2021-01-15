10 مبادرات هامة لـ«المركزي» سارية في 2021

يستمر البنك المركزي المصري خلال 2021، في تقديم 10 مبادرات هامة ضمن حزمة إجراءات سبق إعلانها لاستيعاب أزمة جائحة كورونا، وخفض تأثيراتها السلبية على الاقتصاد المصري.

وفي السياق ذاته أوضحت مصادر مصرفية لـ«الوطن» إن المبادرات تشمل الآتي:

1 - إلغاء رسوم السحب والاستعلام من ماكينات الصراف الآلي:

هذه الخدمة مستمرة وفق قرار التمديد من جانب البنك المركزي المصري، بدون رسوم حتى 30 يونيو المقبل، وتتيح الخدمة صرف مستحقات المواطنين عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة لجميع البنوك العاملة في السوق المحلية، دون فرض رسوم خدمة على ذلك، في ظل أزمة جائحة كورونا.

وتتراوح الرسوم الملغاة على السحب، بين 3 و10 جنيهات، إلى جانب فرض رسوم استعلام عن الرصيد بين 100 قرش و5 جنيهات كحد أقصى، تختلف من بنك لآخر.

وبإمكان المواطنين سحب أموالهم والاستعلام عنها من 14 ألف ماكينة صراف آلي تقريبًا منتشرة في ربوع الجمهورية، وتعود ملكية 80% منها لـ10 بنوك فقط.

2 - العملاء المتعثرين في قطاع السياحة:

بإمكان العملاء المتعثرين في قطاع السياحة الاستفادة من مبادرة البنك المركزي المصري، لدعم القطاع المتعثر، بعد تمديد المبادرة حتى 30 يونيو المقبل.

وفقاً لـ«المركزي»، يتم مد العمل بمبادرة العملاء المتعثرين من الأشخاص الاعتبارية البالغ رصيد مديونياتهم أقل من 10 مليون جنيه بدون العوائد المهمشة، سواء المتخذ أو غير المتخذ بشأنهم إجراءات قضائية.

ويتم بموجب تلك المبادرة حذف العملاء من قوائم الحظر والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم، وتحرير كافة الضمانات الخاصة بالمديونية، حال قيام العميل بالسداد النقدي أو العيني لنسبة محددة من رصيد المديونية تُحدد وفقًا لتدفقاته النقدية ودراسة البنك.

3 - دعم الشركات الأكثر تأثرًا:

وفقًا لهذه المبادرة، تقوم البنوك بشكل فوري، بإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لمقابلة تمويـل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق.

بحسب المبادرة، تقوم البنوك بدراسة ومتابعة القطاعات الأكثر تأثرًا بانتشار الفيروس ووضع خطط لدمع الشركات العاملة بها، مع إتاحة الحدود الائمتانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.

4 - تعديل سعر العائد الخاص بمبادرات البنك المركزي:

وفقًا للمبادرة، بإمكان المستفيدين من مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، ومبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي وقطاع المقاولات، ومبادرة دعم قطاع السياحة، الاستفادة بسعر عائد 8% على أساس متناقص بدلاً من 10%.

5 - مبادرة القطاع الخاص الصناعي والقطاع الزراعي وقطاع المقاولات:

بإمكان العاملين في القطاعات الثلاث، الحصول على قروض بسعر عائد سنوي 8% على أساس متناقص، لشراء الخامات والمستلزمات اللازمة للإنتاج، وكذلك المعدات والآلات وخطوط الإنتاج.

تسري المبادرة على الشركات التي يبلغ حجم أعمالها وإيراداتها السنوية 50 مليون جنيه فأكثر، وتبلغ قيمة المبادرة ككل 100 مليار جنيه.

6 - مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل:

وفقاً للمبادرة، تم تخصيص مبلـغ 50 مليار جنيه مـن خلال البنـوك بسـعر عائـد 8% يحسـب على أساس متناقـص «لمـدة حدهـا الأقصى 20 سـنة بشروط محددة يتم توجيهها لعملاء التمويل العقاري من متوسطي الدخل «الحد الأقصى للدخل الشهري للفرد 40 ألف جنيه وللأسرة 50 ألف جنيه».

7 - مبادرة السداد الإلكتروني:

وفقاً لهذه المبادرة، تتيح البنوك حوافز للعملاء لدى استخدامهم وسائل القبول الإلكتروني المتاحة بكافة محافظات الجمهورية، عبر 10 آلاف نقطة بيع إلكترونية يتحمل تكلفتها البنك المركزي.

8 - تعديل بعض القواعد المنظمة الخاصة بالشمول المالي:

تتيح البنوك بمقتضى هذه المبادرة، تيسيرات على الفئات التي ترغب في فتـح حسابات منشآت متناهيـة الصغـر وليس لديها سجل تجـاري أو رخصة مزاولة المهنة، فضلاً عـن العملاء من أصحاب الحرف والأعمال اليدوية، من خلال فتح حسابات لها تحت مسمى «حساب نشاط اقتصادي» والتعـرف على الهوية عـن طريق مستند تحقيق الشخصية.

9 - تفعيل دور شركة ضمان مخاطر الائتمان:

بموجب هذه المبادرة، يتم توسيع نطـاق نشاط شركة ضـمان مخاطر الائتمان ليشمل ضمان الشـركات الكبرى بالإضافة إلى ضمان الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، عبر إتاحة مبلغ 7 مليار جنيه في إطار مبادرة دعم قطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات، ومبلغ 3 مليارات جنيه في إطار مبادرة دعم قطاع السياحة بضمانة وزارة المالية.

10 - نشر 6500 ماكينة صراف آلي:

تسهدف المبادرة زيادة أعـداد الماكينات بنحـو 6500 ماكينـة كمرحلة أولى مقمسـة على عـدد مـن البنـوك لضمان تقـديم البنوك الخدمات المناسـبة لعملائها، ليصـل بذلك إجمالي عـدد ماكينات الصراف الآلي إلى مـا يقـرب مـن 20 ألف ماكينة موزعة على كافة المحافظات.