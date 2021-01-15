عاجل.. "أبومازن" يقرر إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية 22 مايو

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، مرسومًا بإجراء الانتخابات التشريعية في 22 مايو المقبل، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية، مساء اليوم، وجاء الإعلان الفلسطيني في أعقاب استقبال عباس لرئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، مساء اليوم، في مقر الرئاسة بمدينة «رام الله».

ووجه «أبومازن» لجنة الانتخابات وجميع الأجهزة في الدولة لبدء حملة انتخابية ديمقراطية في جميع المحافظات الفلسطينية، بما فيها القدس، والشروع في حوار وطني يركز على آليات العملية الانتخابية.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، أن الانتخابات ستجري على 3 مراحل، مضيفة أنه بموجب المرسوم ستجري الانتخابات التشريعية بتاريخ 22 مايو المقبل، والرئاسية بتاريخ 31 يوليو القادم، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، على أن يتم استكمال المجلس الوطني في 31 أغسطس المقبل وفق النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن.