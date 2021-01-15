السقعان: أشادة خارجية بتنظيم مصر لافتتاح بطولة العالم لكرة اليد

أكد لطفي السقعان، عضو اللجنة الإعلامية لبطولة العالم لكرة اليد، أن عدد كبير من الوكالات والصحف الأجنبية والأمريكية أشادوا بحفل افتتاح بطولة العالم لليد التي تستضيف مباريتها مصر في الفترة ما بين 13 حتى 31 من يناير الجاري، خاصة أن البعض كان قلق من الحضور إلى مصر، مشددا على التزام المنتخبات المشاركة بخلاف المنتخبين المعتذرين، والذي قام الاتحاد الدولي لكرة اليد، باستدعاء منتخبين اخرين للمشاركة، وفي النهاية البطولة أكتملت بعددها المحدد 32 منتخبا، ما يعد نجاحًا للاتحاد الدولي للعبة ومصر والقائمين على البطولة.

لا نريد أن نضع ضغط على اللاعبين

وأوضح «السقعان»، خلال لقائه عبر zoom، اليوم الجمعة، مع برنامج «مانشيت»، المذاع على شاشة «extra news»، أن منتخب مصر سينافس على صدارة وكأس البطولة، لكن هذا أمر متروك للمباريات القادمة، مؤكدًا على أن هذا المنتخب يملك جهاز فني على قدر كبيرة من الكفاءة، كما يملك مجموعة كبيرة من اللاعبين الموهوبين والجيدين: «إن شاء الله هيقودونا للنهائي البطولة بشكل أفضل».

ونبّه عضو اللجنة الإعلامية للبطولة، أن استعجال التفكير في نهائي البطولة ولقبها، من الممكن أن يضع ضغوطا على المنتخب ولاعبيه بشكل مبكر زائد عن اللزوم، راجيًا أن يتم تأجيل الحديث عن هذا الأمر حتى يتخطى المنتخب المراحل الأولى من البطولة.

فريق اليد يختلف عن منتخبات الألعاب الأخرى في مصر بفضل عنصر الخبرة

وأشار عضو اللجنة الإعلامية لبطولة العالم لكرة اليد، إلى أن منتخب اليد يختلف عن أي منتخب مصري للألعاب الأخرى، حيث يملك عنصر الخبرة بين الكثير من عناصره الذين شاركوا في أكثر من بطولة للعالم في السابق، حيث حقق بعضهم المركز الثامن باحدى بطولات العالم من قبل، كما هذا المنتخب يضم عناصر من منتخب الشباب الذي حقق برونزية كأس العالم للشباب السابقة، بالإضافة إلى عناصر من منتخب الناشئين الذي حقق ذهبية كأس العالم للناشئين الأخيرة.