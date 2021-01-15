المالية: تحقيق 0.7% من معدلات النمو بالربع الأول من عام 2021

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن المسؤول عن حسابات الناتج المحلي ومعدلات النمو هي وزارة التخطيط وليست وزارة المالية، وأعلنت الأولى أنه وفي الربع الأول من العام الجاري فسيتم تحقيق 0.7% من معدلات النمو، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بما كان يتم إنجازه خلال السنوات الماضية.

صندوق النقد الدولي أعلن تقديراته للعام المالي الجاري بأن تحقق مصر 2.8% معدلات للنمو

وأضاف «معيط»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية «DMC»، أن صندوق النقد الدولي أعلن تقديراته للعام المالي الجاري بأن تحقق مصر 2.8% معدلات للنمو، وهي نسبة منخفضة في معدلات النمو التي حققتها مصر من قبل: «العالم كله متفاعل مع بعضه، ومعظم دول أوروبا قافلة واحنا متأثرين، والأنشطة ليست في المستوى الطبيعي بالإضافة إلى القطاعات المتعطله، وده بيسبب نوع من اللخبطة في الأداء الاصلاح الاقتصادي ويؤثر سلبا على المالية العامة للدولة».

الوزارة على تمام الجاهزية لتحديد المخصصات المالية

وأوضح، أن الوزارة على تمام الجاهزية لتحديد المخصصات المالية حال طلبت من الوزارة لشراء اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، حيث قامت الوزارة بتخصيص مليار جنيه لوزارة الصحة تحت حساب شراء اللقاحات، وتم توقيع اتفاقية مع «جافي» للحصول على 20 مليون جرعة، كما ويتم التفاوض حاليا على شراء لقاحات من قبل شركات «فايزر، أسترازينكا، ساينوفارم»: «لو لقينا اللقاح هنوفرله كل الاعتمادات المالية المطلوبة».

محتاجين لقاحات من كذا جهة لاستيفاء العدد

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة في حاجة إلى شراء اللقاحات من أكثر من جهة لاستيفاء عدد اللقاحات الذي ينتظره الشعب المصري من الحكومة: «بنتحرك على كذا جهة، ومحتاجين لقاحات من كذا جهة لاستيفاء العدد المحتاج لتطعيم المواطنين المصريين».