أنطونيو غوتيريش: العالم بلغ مرحلة فارقة تعتصر لها القلوب

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن العالم بلغ مرحلة فارقة تعتصر لها القلوب، حيث أودت جائحة كوفيد-19 حتى الآن بحياة مليوني شخص.

وأكد أن هذا العدد ليس رقما يثير الذهول فقط، بل يمثل أسماء ووجوها حقيقية، لا تتبقى الآن سوى ذكرى ابتسامة أصحابها، وكراسيهم الفارغة إلى الأبد على مائدة العشاء، وغرفهم التي يتردد فيها الصدى في ظل صمت الأحبة الأبدي.

وأضاف غوتيريش فى بيان صحفى، اليوم الجمعة: من دواعي الحزن أن أثر الجائحة الفتاك ازداد تفاقما بسبب غياب التنسيق في الجهود العالمية.

ويجب على العالم أن يبدي تضامنا أكبر بكثير إحياء لذكرى أرواح المليونين من الأشخاص الذين راحوا ضحية هذه الجائحة.

وتابع: نشهد حاليا تعميم لقاحات آمنة وفعالة ضد فيروس كوفيد-19، وتعمل الأمم المتحدة على دعم البلدان من أجل حشد الجهود لتنفيذ أكبر عملية تلقيح عالمية يشهدها التاريخ.

ونحن ملتزمون بضمان اعتبار اللقاحات سلعة عامة عالمية - أو لقاحات لصالح الشعوب.

وأضاف غوتيريش، ذلك يتطلب توفير التمويل الكامل لمبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19 ومرفقها المعني بإتاحة اللقاحات على الصعيد العالمي.