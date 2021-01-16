رغم أزمة النسب.. زوج هالة صدقي يشكرها: أنقذت حياة حماها

لافتة إنسانية، قامت بها الفنانة هالة صدقي، تجاه «حماها» وإنقاذ حياته من موت محقق، حيث يأتي ذلك رغم المشاكل الطاحنة التي تجمعها مع زوجها منذ سنوات عدة.

وحرص سامح سامي، زوج هالة صدقي، على توجيه الشكر والتقدير لها، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «تخيلوا كده لما يكون في مشاكل طاحنهة وقضايا مع أم أولادي وأول لما تسمع إن بابا اللي هو حماها في الرعاية المركزهة تكون أول واحدة عنده هي والولاد».

وتابع زوج الفنانة هالة صدقي، قائلاً: «مش بس كده قلبت مصر كلها على أكياس دم ليه عشان فصيلة دمه نادرة.. طبعًا هي العظيمهة أم ولادي هالة صدقي.. أشكرك جدا جدا لأنك أنقذتي حياة بابا يا أصيلة يا بنت الأصول».

وأشادت الفنانة نشوى مصطفى، بموقف هالة صدقي الإنساني، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «هالة صديقى الأصيلة الطيبة جميلة الروح وسليمة القلب ربنا يحنن قلب عباده عليكى زي ما أنتى حنينة.. أنا فرحت أوى بالبوست ده ربنا يهدي أحوالكم يارب — بحبك ياصاحبتى».

وكانت أزمة كبرى، قد نشبت في الشهور الأخيرة بين الفنانة هالة صدقي، وزوجها سامح سامي، الذى طلب منها تحليل dna للتأكد من صحة نسب أولاده له بعد المشاكل العديدة التى حدثت بينه وبين وهالة فى السنوات الخمس الأخيرة.

وكشف محامي سامح سامي، زوج الفنانة هالة صدقي السابق، تفاصيل الأزمة من خلال فيديو له بث عبر مواقع التواصل الاجتماعي أوضح فيه أن موكله قام بعمل توكيل رسمي لهالة صدقي شامل كل أعماله وأمواله، وفي عام 2016 غادر إلى أمريكا، للعمل هناك واستكمال رحلته العلمية، ليفاجأ بأن هالة صدقي قامت ببيع الأرض التي يمتلكها وأخذت أمواله من خلال التوكيل الذي تركه لها.

وطالب بإجراء تحليل "دي إن ايه"، من أجل معرفة نسب أولاده منها، وذلك بعد أن علم بأنها وضعت بويضات لسيدة أخرى من أجل إنجابها.

كان أول رد فعل من هالة على تلك التصريحات، أنها حذرت من تداول أي معلومات مغلوطة أو مضللة، سواء عن طريق أخبار صحفية أو مقاطع مصورة، بشأن خلافها مع زوجها سامح سامي، مؤكدة إنها سوف تلجأ للقضاء حال حدوث ذلك.