أبرز تصريحات سمير صبري: «أرفض برامج المقالب.. وبحب ليلي مراد»
كتب:
ضحى محمد
10:41 ص | السبت 16 يناير 2021
سمير صبري
تصدر الفنان سمير صبري تريند محرك البحث «جوجل»، بعد تصريحاته أمس في برنامج «واحد من الناس» مع الإعلامي عمرو الليثي، وفي التقرير التالي نعرض أبرز التصريحات :-
- جاءت علاقته بوالده خاصة، فكانت زوجة والده تغار من تصرفاته قائلاً، «كانت عايزة تبعدني عن أبويا، واتعلمت منه أنه عمره ما عاب في أمي ولم يذكرها أبدا إلا بالخير».
- علاقة الرجل بالمرأة لها قدسية خاصة، «على الرجل أن يحترم هذه القدسية والسرية ويحافظ على المرأة حتى لو علاقته بها انتهت».
- وجه الشكر لوالده ووالدته، «حتى عند انفصالهما كان هناك احترام وحب».
برامج المقالب
- يرفض برامج المقالب التي تقدم في شهر رمضان: «أنا ضد برامج التهزيق اللي بتحصل في شهر رمضان، يهزقوا النجم والنجمة ويبهدلوهم ويشقلبوهم، مهما كانت الفلوس، الفنان له احترامه ووقارة».
- كان نفسي أكون في مكان أنور وجدي، فهو فنان لن يتكرر ثانية.
ليلي مراد
- من الفنانات المفضلات بالنسبة لى ليلى مراد، فهي فنانة من قريبة من قلبي، وأحبها جداً.
- لا أستطيع التخيل أن أكون مكان شخص آخر غير سمير صبرى الفنان.
- كتب زاهي حواس مقدمة كتابة الأول،«طلبت منه أن أضع الكلام في مقدمة كتابي، وأول لقاء لزاهي حواس كان معي في النادي الدولي».
- أتمنى تقديم كتاب آخر وذكريات أخرى عن النجوم وأسرار، وصاحب دار النشر يشجعني كثيرا للقيام بكتابة الجزء الثاني من حكايات العمر كله.
- الوجوه الجديدة دورها في المهرجانات استعراض جمالهم من خلال الفساتين فقط .
- لا بد للمهرجانات أن تلتفت إلي النجوم الكبار ويتم دعوتهم ليكونوا واجهة مشرفة مثل سميرة أحمد ونبيلة عبيد وغيرهم.
- سبب تسميتي بـ«ملك الأفراح» هو عمار الشريعي عندما ذهبت معه فرح وكنت دائم التواجد معه في بيته.