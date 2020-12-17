«سمك وبصل».. حكاية وليمة هربها سمير صبري إلى تحية كاريوكا بالمستشفى

«عايزة سمك».. طلب تمنت الفنانة الكبيرة تحية كاريوكا تحقيقه لها خلال حجزها بأحد المستشفيات، وجاءها الرد من ابنة شقيقتها الفنانة رجاء الجداوي «ممنوع ندخل سمك هنا في المستشفى»، وتمسكت «توحة» بطلبها «مالكيش دعوة أنتي، سمير هيتصرف!»، حسب ما حكى الفنان الكبير سمير صبري، في مذكراته «حكايات العمر كله»، التي صدرت مؤخرًا عن الدار المصرية اللبنانية، خلال حفل توقيع حضره عدد كبير من نجوم الفن ومشاهير المجتمع أبرزهم نيللي، يسرا، إلهام شاهين، ليلى علوي، زاهي حواس، مفيد فوزي، رانيا فريد شوقي، بشرى.

«استطعت تهريب كمية من السمك المشوي والبصل الأخضر وفرشنا الوليمة في السويت الأزرق بالمستشفى»، ويضيف سمير صبري «واحنا بناكل، دخل علينا مدير المستشفى.. وبعد فترة صمت ضحكنا جميعا.. وقالت له الحاجة تحية إيه يادكتور مابتحبش السمك ولا إيه؟ ليرد الطبيب.. بموت فيه بس افتحوا الشبابيك الريحة واصلة لأول دور».

وقبل دخولها المستشفى وداخل مسكنها البسيط بالدقي بعد استيلاء زوجها الأخير فايز حلاوة على ممتلكاتها، سألها سمير صبري، وهى تصنع له فنجان قهوة سادة محوج من يدها «ياحاجة أنتي ربنا راضي عنك، وأحلامك بتتحقق من خير ربنا وأهل الكرم بأسرع من الهواء»، لترد عليه توحة، «ربك رب قلوب ياسمير، وربنا اختص من عباده قومًا حببهم في الخير وحبب الخير ليهم».

واستطردت الحاجة توحة -تحية كاريوكا- موجهة كلامها للفنان سمير صبري «وأنت قلبك كله خير وبتكره الناس اللي أحاسيسها كلها مكياج، وأنا زيك تمام أكره مكياج الوجه ومكياج الإحساس ومكياج العلاقات».

وقبل وفاتها يوم 30 سبتمبر عام 1990، كانت زيارات الفنان سمير صبري للفنانة تحية كاريوكا لاتنقطع «كانت تجلس وتمد رجليها وتقرأ القرآن والبخور العود.. كنت أنظر إليها وأنا أنظر إلى التاريخ.. إلى المشوار الملئ بالإبداعات الفنية.. إلى الزمن وإلى الأضواء عندما تخفت.. ويبقى الفنان كما كانت تقول بلا مكياج في الأحاسيس» حسب ماكتب سمير صبري في مذكراته.