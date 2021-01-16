للمهندسين وخريجي آداب مساحة.. جهاز تشغيل الشباب يعلن وظائف شاغرة

أعلن ديوان عام محافظة الإسماعيلية عن حاجته لـوظائف شاغرة في مجال الهندسة تخصص مجال GIS، للانضمام للعمل بوحدات البنية المعلوماتية المكانية والمتغيرات المكانية للاستعانة بهم، وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار الساعة، الشروط المطلوبة والمستندات المطلوبة وخطوات وكيفية التقديم للوظائف المتاحة، وفق الصفحة الرسمية لجهاز تشغيل الشباب بالاسماعيلية، كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على درجة البكالوريوس في مجال التخطيط العمراني أو في مجال الهندسة قسم المساحة.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على درجة البكالوريوس في مجال الحاسبات والمعلومات من الجامعات الحكومية قسم نظم معلومات.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على ليسانس آداب قسم نظم المعلومات الجغرافية.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على تقدير عام جيد جدا على الأقل.

- يشترط ألا يزيد سن المتقدم للوظائف عن 30 عاما.

- يشترط الإجادة التامة لبرامج نظم المعلومات الجغرافية.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

المستندات المطلوبة

- صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي.

- صورة من شهادة الميلاد.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- صورة من كارنية النقابة، شرط أن يكون ساري.

- صحيفة الحالة الجنائية، على أن تكون موجهه لديوان عام المحافظة.

- تحديد الموقف من التجنيد الخاص بالذكور أو صورة الخدمة العامة للإناث أو الإعفاء منها.

- صورة من شهادة الخبرة.

وعلى من يريد التقدم لشغل الوظائف المتاحة التقدم لإدارة الموارد البشرية بديوان عام مخافظة الاسماعيلية لاستيفاء نموذج الطلب وذلك خلال الفترة من 17 يناير وحتى الخميس الموافق 28 يناير الجاري، على أن يستمر استقبال طلبات التوظيف لمدة أسبوعين.