السفير الفلسطيني يوجه الشكر لمصر: حملت لواء الدفاع عن مدينة القدس

وجه دياب اللوح، سفير دولة فلسطين بالقاهرة، المندوب الدائم بجامعة الدول العربية، الشكر للإعلام المصري، الذي وقف ولا زال يدعم القضية الفلسطينية وكفاح الشعب الفلسطيني، وحمل لواء الدفاع عن القدس.

وقال «اللوح» خلال حواره في برنامج «صباح البلد»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، إن الإعلام المصري الشقيق حمل لواء الدفاع عن مدينة القدس، خاصة بعد قرار الإدارة الأمريكية بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، مضيفا: «وأتقدم بالشكر أيضا لجمهورية مصر العربية الشقيقة، رئيسا وحكومة وشعبا وجيشا وأجهزة أمنية سيادية، على كل ما يقدمونه للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية ولكفاح الشعب الفلسطيني».

مصر تتبوء مكانة سياسية مرموقة متقدمة في ظل قيادة السيسي

وأشار السفير الفلسطيني، إلى أن مصر في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تتبوء مكانة سياسية مرموقة متقدمة، سواء على مستوى الشرق الأوسط أو أفريقيا أو العالم، منوها إلى أنها تؤدي دور مهم جدا يخدم القضايا العربية كافة، وفي مقدمتها الفلسطينية، التي ما زالت تمثل القضية المركزية بالنسبة للأمة العربية.

وشدد السفير دياب اللوح، على وجوب الشكر والتقدير لمصر على دعمها التاريخي الثابت المستمر للشعب الفلسطيني، ولقضيته الوطنية العادلة، ولحقوقه الثابتة في فلسطين.

قمة العلا أكدت أن القضية الفلسطينية لا زالت المركزية

وتابع السفير: «فيما يتعلق بالقمة الخارجية التي عقدت بمدينة العلا، في الخامس من يناير، أتقدم في البداية بأحر التهاني للدول العربية الشقيقة في الخليج العربي على عقد هذه القمة، والتئام ووحدة الصف الخليجي بمشاركة مصرية نوعية فاعلة»، منوها إلى أن هذه القمة أكدت على ثابت مهم جدا، وهو أن القضية الفلسطينية لا زالت المركزية بالنسبة للأمتين العربية والإسلامية.

وأشار السفير فلسطين بمصر، إلى أن القمة أكدت دعمها للسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، عاصمتها القدس.

ونوه دياب اللوح، إلى أن قمة العلا رفضت كذلك مجمل السياسات والممارسات الإسرائيلية العنصرية التي تمارسها حكومة إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، سواء في مصادرة الأراضي أو بناء «المستوطنات، أو وحدات جديدة فيها»، خاصة ما تقوم به من هدم للمنازل وإقتلاع للمزارع والأشجار والاعتداءات اليومية التي يقوم بها المستوطنين على المواطنين الفلسطينين، موجها الشكر للملكة العربية السعودية والدول الخليجية كافة، التي أكدت على هذا الثابت السياسي الوطني القومي المهم تجاه الشعب الفلسطيني.