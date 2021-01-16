ما بين الحجاب والوفاة والإنعاش.. فيفي عبده تحارب الشائعات بـ«5 مواه»

ما بين الحين والآخر، تتصدر الفنانة فيفي عبده محركات البحث على «جوجل»، بشأن شائعات الجمهور عليها، خاصة في ظل فترة مرضها الأخيرة، وابتعادها القليل عن مواقع التواصل الإجتماعي، فعلى الرغم من أنها متفاعلة على السوشيال ميديا بشكل كبير مع جمهورها، إلا أن المرض استطاع أن ينال من تواجدها، ما زاد من الشائعات.

الشائعة الأولى

ترددت خلال الفترة الماضية شائعات حول وفاة الفنانة فيفي عبده، بعد مرضها الأخير، إلا أنها خرجت لتنفي ذلك الأمر قائلة، «حرام عليكم الناس اتخضت عليا، أنا كويسة وبخير، وبلاش تقولوا شائعات سخيفة لأن الناس بتخاف عليا»، مؤكدة أن كل ما تردد في هذا الأمر غير صحيح وأنها أصيبت بمشكلة في قدميها و تعاني من آلام في الظهر، منعتها من التحرك بشكل طبيعي، ولكنها خرجت لجمهورها وأكدت أن حالتها الصحية جيدة وأنها تتلقى العلاج اللازم كي تتعافى تماما، ما أدى إلى خضوعها للعلاج الطبيعي.

الشائعة الثانية

ترددت خلال الفترة الماضية ارتداء الفنانة فيفي عبده الحجاب، وهو ما نفته خلال فيديو ظهرت خلاله قائلة، «عايزة أقولكم أنا لابسة كده من البرد على فكرة عشان تبطلوا الإشاعات، حاجة إنعاش وحاجة حجاب إلا إذا أراد ربنا».

الشائعة الثالثة

تداول رواد السوشيال ميديا صورة قديمة لفيفي عبده داخل المستشفى، وعلق البعض عليها بدخولها إلى العناية المركزة بعد تدهور حالتها الصحية، ولكن ردت فيفي قائلة، «يا جماعة بسم الله ما شاء الله خمسة وخميسة عليك يا فوفو آه والله العمر مش بعزقة أنا برد على اللي بيقول أنا في الإنعاش بعد الشر عليا إن شاء الله اللي يكرهني وما تمنى لك على فكرة، كفاية كل الكلام السلبي، احنا في وباء عالمي، ومحتاجين تكون النفسية كويسة، مش كل شوية تقولوا حاجة مش صحيحة».